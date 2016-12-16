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Son paylaştığı konum cennet oldu

Beşiktaş'taki bombalı saldırıda şehit düşen Bursalı polis memuru Hüseyin Akyüz’ün ölmeden önce Facebook hesabından konum olarak cennet paylaşımında bulunduğu ortaya çıktı. Şehit polis memurunun üniversitede okuyan 23 yaşındaki ikiz kardeşi Hasan Akyüz'ün de üniversiteyi bitirince polis olmak için müracaat edeceği öğrenildi.

Son paylaştığı konum cennet oldu

16 Aralık 2016 10:02

Bursa Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, Bursa İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'a taziye ziyaretinde bulundu. Yıldız; gazetecileri Nilüfer ilçesindeki yeni emniyet müdürlüğü binasındaki makamında ağırladı. Bursa basın kuruluşları olarak tüm emniyet teşkilatının üzüntüsünü paylaştıklarını belirten Bursa Gazeteciler

Cemiyeti Başkanı Nuri Kolaylı, Yıldız'a baş sağlığı dileklerinde bulundu.
Tüm şehit ailelerinin olduğu gibi Akyüz ailesininde son derece vakur vatansever bir aile olduğunu belirten Selami Yıldız: "Şehitlerimiz bizim kahramanlarımız onların her biri birer Seyit Onbaşı. Seyit Onbaşılar olduğu sürece Türk milletini kimse bölemez. Türk milletinin hiç bir zaman sırtı yere gelmez" dedi.

Truva atı benzetmesi
Türkiye'nin bir yandan PKK bir yandan DEAŞ bir yandan da FETÖ terör örgütüne karşı mücadele yürüttüğünü belirten Yıldız, "15 Temmuz gecesi gördük. Amerika'nın Truva atı gibi asker kılığına bürünmüş Fethullahçı teröristler yüzlerce insanı şehit etti. Ama şuna herkes emin olsun şehitlerimizin kanı asla yerde kalmayacak" dedi.

Olayın ardından şehit polis memuru Hüseyin Akyüz'ün baba ocağına ziyaretde bulunduğunu anlatan Yıldız, "Tüm şehitlerimizde olduğu gibi Hüseyin kardeşimiz de son derece mert bir insan. Kimsenin hakkını yemeyen her zaman hakkı ve haklıyı savunan bir kardeşimizdi. Babası Nizam amca eli öpülesi bir insan. En son 1 ay önce oğlunun yanına İstanbul'a gitmiş açık açık (oğlum sana bir şey olsa biz ne yaparız hiç düşünüyor musun?) demiş. Hüseyin hiç düşünmeden (şehit olurum baba sen yoksa benim şehit olmamı istemiyor musun?) diye cevap vermiş" dedi.

23 yaşındaki Hüseyin Akyüz'ün hiç düşünmeden tatlı canını vatanı ve devleti için feda ettiğini belirten Emniyet Müdürü Yıldız, "Hüseyin'in arkadaşlarının dediğine göre ölmeden önce Facebook hesabından konumu cennet paylaşımında bulunmuş. Sanki içine doğmuş" diye konuştu.

Yıldız, 4 kardeşten en küçüğü olan Hüseyin Akyüz'ün Karabük'te üniversitede okuyan ikiz kardeşinin de bu olayın ardından polis olmaya karar verdiğini mezun olur olmaz polis olmak için başvuracağını söylediğini belirtti. Baba Nizam Akyüz'ün ikiz oğullarına Peygamber Efendimizin şehit olan torunları Hasan ve Hüseyin'in isimlerini koyduğunu anlatan Yıldız "Şehitlik herkese nasip olmaz" diye konuştu. 

Uğur Uslubaş

Etiketler: beşiktaş, cennet, son konum


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