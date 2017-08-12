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Sondaj makinesi tren yoluna devrildi, tüm seferler durdu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tren yolu inşaatında çalışan sondaj makinesi tren yoluna devrildi. Kazada enerji nakil hatlarının kesmesi nedeniyle Ankara-İzmit arası tüm tren seferleri durduruldu.

Sondaj makinesi tren yoluna devrildi, tüm seferler durdu

12 Ağustos 2017 09:03
Sondaj makinesi tren yoluna devrildi, tüm seferler durdu - Tıkla İzle

Olay sabah 07.30 sıralarında İzmit Körfez Mahallesi Salim Dervişoğlu Caddesi mevkiinde devam eden tren yolu inşaat alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, banliyö seferlerini yapacak tren raylarının döşenmesi öncesinde sondaj işlemi yapan iş makinesi bilinmeyen bir nedenle devrildi. Gece saatlerinde biten mesai sonrasında sondaj makinesini tren rayları arasına park eden işçiler, sabah kalktıklarında makinenin devrildiğini gördü. Devrilen sondaj makinesinin tren yolu enerji nakil hatlarını kestiğini fark eden işçiler, durumu yetkililere haber verdi.

Enerji nakil hatları kesilince tüm tren seferleri durdu
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, kopan enerji nakil hatlarında akım olma ihtimaline yönelik güvenlik önlemleri aldı. Daha sonra olay yerindeki görevliler, durumu TCDD yetkililerine haber verdi. Devrilen iş makinesinin iki yönlü tren raylarını kapatması ve enerji nakil hatlarını da kesmesi nedeniyle Ankara-İzmit arası tüm yüksek hızlı ve banliyö tren seferlerinin durdurulduğu öğrenildi.
Tren yolunda çalışan işçiler ve güvenlik görevlileri kaza alanında beklemeyi sürdürürken devrilen iş makinesinin kaldırılması için çalışmanın başlaması bekleniyor.

Cihan Atik - Gürcan Yılmaz-Uğur Konuk


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