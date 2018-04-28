Sosyal medyanın yeni fenomeni Suriyeli kaynakçı genç oldu

4 yıl önce Suriye'deki savaştan kaçarak Türkiye’ye yerleşen ve burada mesleği olan kaynak ustalığı ile geçimini sağlayan 29 yaşındaki Khaled Alabed Alhaı çalıştığı kalorifer kazanı imalathanesinde boş zamanlarında çektiği eğlenceli videolar ile sosyal medyada fenomen haline geldi. Şarkılara olan sevgisi ile tanınan Suriyeli genç; başındaki kaskı, bir elinde gitarı andıran demir parçası ve diğer elinde kaynak makinesiyle çalan şarkıya eşlik ederek izleyenleri hem güldürdü hem de kendine hayran bıraktı.

"Eldeki imkanlarla böyle bir şey yaptım"

Türkiye’yi çok sevdiğini ve Türk sanatçılar ile düet yapmak istediğini belirten Khaled Alabed Alhaı, "11 yıldır bu mesleği yapıyorum. Suriye'de petrol boru hattında kaynak işi yapıyordum. Türkiye'de petrol boru kaynak işi olmadığı için kalorifer kazanı kaynak işi yapıyorum. İş paydos edince aklıma gitar geldi. Beraber müzik açtık ve video çektik ve internete attım. Bu videolardan daha fazla çekip paylaşma fikrim var ama burası iş yeri elimiz her zaman boş değil her zaman video çekemiyorum. Allah razı olsun ben Türkiye’den çok memnunum ben Türkiye’ye çok teşekkür ederim. Biz kardeşiz inşallah. Bende imkan yok, gitar yok kaynakla ve demirle böyle bir şey yaptım. Türk sanatçılarla düet yapmak istiyorum ama bende imkan yok” dedi.

"Zamanla biz de ona dahil olduk"

Khaled ile ilk tanıştıkları günden beri çok iyi geçindiklerini belirten iş yeri sahibi Ali Aydemir ise, “Khaled kardeşimizin işvereniyim. Biz artık ona da burada bir kardeş gibi olduk senelerdir. Burada beraber rızkımızı kazanmaya çalışıyoruz. Khaled’in biz zaten eğlenceli bir adam olduğunu biliyoruz. İlk geldiği günden beri aramızdaki muhabbet olsun şakalaşmalar olsun problemimiz yoktu. Gördükten sonra tabi ister istemez işveren olarak biraz yadırgadık ama baktık iş eğlence moduna gidiyor artık biz de ona dahil olduk videoları beraber çekmeye başladık" diye konuştu.

"Türk sanatçılar bana elektro gitar öğretsin ben de onlara kaynak gitar öğreteyim"

Khaled ile beraber video çektiklerini ve bu videoların da internette beğeniyle izlendiği belirten Ali Aydemir, Khaled’in Türk sanatçılar ile düet yapmak istediğini belirtti. Aydemir, "Yakın zamanda biz muhabbetini yaptık. Khaled 'bana sizin Türk sanatçılar gelsin elektro gitar öğretsin ben de onlara kaynak gitar öğreteyim' diye. En sevdiği şarkıcı mesela Esra Özmen, Kıraç olsun, Haluk Levent olsun elektro gitar çalan şarkıcılar olsun açarız. Sabahtan akşama kadar onlara ayak uydurmaya çalışırız" şeklinde konuştu.