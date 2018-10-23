Sosyal medyaya Pazar molası

Sosyal medyada geçirilen sürenin hızla artması ile birlikte kişisel yeteneklerin geliştirilmesi ve bireylerin sevdiklerine daha fazla vakit ayırması giderek zorlaşıyor. Sosyal medya platformlarını dünyada en aktif kullanan ülkelerin başında gelen Türkiye'de Facebook'taki kullanıcı sayısı 45 milyon kişiye yaklaşırken Instagram'da bu rakam 35 milyonu geçmiş durumda. Bu rakamların daha da artacağı öngörülüyor. Geçtiğimiz aylarda ‘Konuşma balonu ekle, karikatür yap' sloganıyla yayınlanmaya başlayan Hardalist uygulamasının kurucuları; sosyal medyanın kişileri gerçek hayattan uzaklaşmasına dikkat çekmek adına, Pazar günleri uygulamanın barındığı sunucularını kapatma kararı verdiklerini belirtti.

"Az tık veya beğeni alınca daha az değerli olmuyoruz"

Projeyi yürüten Ahmet Özdemir ve Feridun Demir; “Sosyal medyada geçirilen süre her geçen gün biraz daha fazla artıyor. Kişilerin gerçek hayattan kopmaması için, sosyal medya kullanımına bir nebze de olsa ara verip kişisel yeteneklerini geliştirmeye odaklanması ve sevdikleriyle daha fazla vakit geçirmesi çok önemli. Biz de bu amaçla, bireylerin kendi yeteneklerini geliştirmeye odaklanması ve sevdiklerine daha fazla zaman ayırmasının önemine dikkat çekmek için Pazar günleri sunucularımızı kapatma kararı aldık. Sosyal medyada paylaştığımız fotoğraflara filtre koyunca hayatımız daha muhteşem olmuyor, az tık veya beğeni alınca daha az değerli olmuyoruz. Bizi değerli kılan sevdiklerimizdir, dostlarla telefonlar yüzünden aynı masada yüz yüze bakmaz olduk. Bu durum, gerçek hayattaki iletişimimizi olumsuz etkiliyor. Pazar günleri sunucu kapatmayı ilk biz hayata geçirmiş olacağız ama tek olmayacağız” şeklinde konuştular.

Uygulama, yüzlerce karikatür ve bu karikatürlere metin eklenmesini sağlayan konuşma balonları içerirken, Google Play ve App Store'dan ücretsiz olarak indirilebiliyor.