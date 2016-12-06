Adana’dan her branşta başarılı insanlar çıktığını ve kendisinin de bu izlenime katkı koymaktan kıvanç duyduğunu söyleyen Çağla Büyükakçay, Adana Tenis Dağ ve Su Sporları Kulübü’nden başka başarılı sporcuların çıkmasını dilediğini söyledi.

Başarı için çok çalışmak şart

Marmara Üniversitesi Spor Yöneticiliği Bölümü’nde öğrenim gören Çağla Büyükakçay, turnuvalara katılımlardan dolayı devamsızlık sorunu yaşadığını açıkladı. Günde 5-6 saat çalışmak zorunda olduğunu kaydeden Büyükakçay, bu temponun başarı için gerekliliğini anlattı.

Tenis Dağcılık ve Su Sporları Kulübü’nün içine yapılacak ve Çağla Büyükakçay isminin verileceği iki tenis kortu için istenen “03 Asfalt” (Tenis kortlarında kullanılan özel bir asfalt) desteği talebine olumlu yanıt veren Başkan Hüseyin Sözlü, sporu ve sporcuyu desteklemenin kendileri için çok önemli olduğunu belirtti.

Başkan Sözlü de, “Şehrimizden iki ünlü tenisçi çıkınca biraz araştırma gereği duydum ve ailelerinin onlara tam destek verdiğini gördüm. Adanalı tenisçi İpek Soylu’nun başarısının arkasında da, kendi yeteneğinin yanı sıra ailesini görüyoruz. Çağla Büyükakçay’ın dünya sıralamasında yükselmesini arzu ediyoruz. O’nun başarılarıyla gurur duyuyoruz. Sporun, yeni nesillerin sağlıklı yetişmesindeki önemini biliyoruz ve Adana Büyükşehir Belediyesi olarak çeşitli branşlardaki sporculara destek olmaya devam edeceğiz” dedi.