Sualtı Hokeyi Türkiye Şampiyonası sona erdi

Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) olimpik yüzme havuzunda düzenlenen ve 4 gün süren şampiyonaya katılan 19 erkek ve 12 kadın takımdan yaklaşık 350 sporcu madalya için mücadele etti. Sualtı Hokeyi Milli Takımı için sporcu gözlemlerinin de yapıldığı müsabakalarda, Erkeklerde Birinciliği Deniz Yıldızları Spor Kulübü, ikinciliği ODTÜ Su Sporları Kulübü, Denizaltı Su Sporları Kulübü de ise üçüncü oldu. Kadınlarda birinciliği Başkent Su Sporları Kulübü, ikinciliği Buz Sualtı Spor Kulübü, üçüncülüğü de Bilimsel Yüzme Eğitim Spor Kulübü elde etti.

"Şampiyonalar ilimize zenginlik katıyor"

U23 Sualtı Hokeyi Türkiye Şampiyonası'nın Kütahya ev sahipliğinde yapılmasından duyduğu mutluluğu ifade eden Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, "Bu tür şampiyonalar inanıyorum ki ilimize bir kıymet katıyor, ilimizi zenginleştiriyor. Sporcularımızı tebrik etmek istiyorum, hayatlarında spora yer verdikleri ve hayatlarının ölçüsü olarak sporu aldıkları için. Spor bizim gözümüzde sağlıktır, arkadaşlıktır, dostluktur, kendine güvendir. Aynı zamanda spor sayesinde yeni yerleri görme, yeni dostluklar edinme imkanı bulduğunuz için sizler de bu zenginlikten pay alıyorsunuz. Bizler, Kütahya'mız olarak sahip olduğumuz tarihi ve kültürel değerleri tanıtmada sporun da bir araç olduğuna inanıyoruz. Bugün sizler gibi 315 kıymetli gencimiz, spor vesilesiyle Kütahya'mızı tanımış oldular. Şampiyonaya katılan bütün sporcularımıza, onların teknik heyetlerine başarılar diliyorum" diye konuştu.

Milli takım için sporcular incelendi

Şampiyon olan ve dereceye giren takımları tebrik eden Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Genel Sekreteri Hakan Aktaş, “19 erkek 12 kadın takımın katıldığı 4 günlük şampiyona sona erdi. Başa baş mücadeleler sonunca Erkeklerde Deniz yıldızı spor kulübü, kadınlarda ise Ankara başkent takımı şampiyon oldu. Burada teknik heyetimiz milli takım için sporcular üzerinde incelemelerde bulundular. Bu yaş kategorisinde 2 kez üst üste Dünya Şampiyonu olduk. İnşallah buradan oluşacak takımla da 3. şampiyonluğu alarak Kupayı sonsuzadek Türkiye’ye getirmek istiyoruz” dedi.

Hüseyin Can Aksu

