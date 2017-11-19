Şumudica: 'Bugün kazanmayı hak ettik'

Kayserispor, Süper Lig’in 12. haftasında konuk olduğu Gençlerbirliği’ni 2-1 mağlup etti. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Kayserispor Teknik Direktörü Şumudica, beklemedikleri bir rakibe, sadece 8 puanı olan bir rakibe karşı oynadıklarını söyledi. Oyuncularını tebrik ettiğini belirten Şumudica, futbolcularının kendisinin oyun felsefesini anladığını aktardı. Şumudica, bu yıl güzel oyun oynadıklarını vurgulayarak, “Bugün kazanmayı hak ettik. 3 puanı kazanmak istiyordum. Futbolcularıma öz güvenler aşılıyorum. Normal bir takımdan büyük takıma gitmenin yolu böyle başlar. Kazandık, çok önemli bir 3 puan kazandık. Geçen senenin şampiyonu Beşiktaş ile aynı puana sahibiz” diye konuştu.

Şumudica, gelecek hafta Başakşehir’i konuk edeceklerini hatırlatarak, “Kazanmak için her şeyi yapacağız. Oyun seviyemizi de Başakşehir’e karşı arttıracağız. İzleyiciler kaliteli bir maç izleyecek” ifadelerini kullandı.

Abdullah Sarica - Cem Geçim