‘Süper Virüs'ün antibiyotiği olacak bakteri bulundu

Süngerin okyanusta 2 kilometre derinlikte yetiştiği belirtildi. Buluşu yapan Bristol Üniversitesi'nden uzmanlar, Atlantik'in farklı noktalarından ‘derin deniz süngerleri' topladı ve bu örnekleri sıvı nitrojen içinde dondurdu. Ardından laboratuarda yapılan çalışmalarda, süngerlerdeki bakterilerden alınan ve “46” adı verilen numunenin, MRSA virüsünü öldürdüğü görüldü.



Araştırmacılar şimdi de bakteriden antibiyotik üretimi için çalışmalara başladı.

MRSA HAKKINDA

İlk olarak Danimarka'daki domuz çiftliklerinde ortaya çıkan ve domuzlarla temasta olan kişilere bulaşan MRSA, başka hastalığı bulunan veya bağışıklık sistemi zayıf düşmüş kişilerde ölümcül oluyor. Bilinen antibiyotiklerle de MRSA'ya karşı başarılı bir netice elde edilemiyor.