İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

‘Süper Virüs'ün antibiyotiği olacak bakteri bulundu

‘Süper Virüs'ün antibiyotiği olacak bakteri bulundu
‘Süper Virüs'ün antibiyotiği olacak bakteri bulundu

‘Süper Virüs’ olarak da bilinen MRSA’nın antibiyotiği olacak bakteri, Atlantik Okyanusunda bir süngerde bulundu.

Süngerin okyanusta 2 kilometre derinlikte yetiştiği belirtildi. Buluşu yapan Bristol Üniversitesi'nden uzmanlar, Atlantik'in farklı noktalarından ‘derin deniz süngerleri' topladı ve bu örnekleri sıvı nitrojen içinde dondurdu. Ardından laboratuarda yapılan çalışmalarda, süngerlerdeki bakterilerden alınan ve “46” adı verilen numunenin, MRSA virüsünü öldürdüğü görüldü.


Araştırmacılar şimdi de bakteriden antibiyotik üretimi için çalışmalara başladı.

MRSA HAKKINDA 

İlk olarak Danimarka'daki domuz çiftliklerinde ortaya çıkan ve domuzlarla temasta olan kişilere bulaşan MRSA, başka hastalığı bulunan veya bağışıklık sistemi zayıf düşmüş kişilerde ölümcül oluyor. Bilinen antibiyotiklerle de MRSA'ya karşı başarılı bir netice elde edilemiyor.  

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.