Geçtiğimiz yıl adı daha çok, sokağa çıkma yasakları ve terör örgütü PKK’ya karşı yapılan operasyonlarla anılan Diyarbakır’ın Sur ilçe emniyet müdürlüğüne tarihinde ilk defa bir kadın müdür atandı. 9 yıldır Diyarbakır’da görev yapan Asuman Karacık, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan’ın onayı ile Sur İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne atandı. İlçe sakinleriyle sık sık bir araya gelen ve sürekli sokaklarda olan Karacık’a Sur halkı da yoğun ilgi gösteriyor. Devlete olan güvenlerinin her zaman tam olduğunu belirten vatandaşlar, daha önce sokaklarda dolaşamazken şimdi rahatlıkla dolaşabildiklerini kaydederek, Karacık’a görevlerinde başarılar diledi.

“Sur’da yapılan operasyonlarda görev aldım”

Sur’da yapılan operasyonlarda da görev aldığına dikkat çeken ve 9 yıldır kendi isteğiyle Diyarbakır’da kaldığını belirten Karacık, “Dolayısıyla Sur’u çok iyi biliyorum. Sur halkını tanıyorum ve halkın ne istediğini biliyorum. Halkın istekleri doğrultusunda büyüklerim sağ olsunlar beni uygun gördüler. Amacımız Sur’da bundan sonra asayiş ve güvenliği en üst seviyede sağlamak. Vatandaşın huzurunu ve güvenini sağlamak bizim en büyük dileğimiz. Bunu da en iyi şekilde sağlayacağız. Sur basında çok farklı geçtiği için tedirgin olanlar var, ama çok şükür Sur şu anda Türkiye’nin en güvenli ilçesi” dedi.

“Özellikle bayanların yoğun ilgisi var”

Halkın yoğun ilgisiyle karşılaştığını belirten Karacık, halkın kendileriyle el ele olduğunu ifade ederek, “Sur bizim için dünyanın en harika yerlerinden biri. Tarihiyle, mübarek yerleriyle, türbeleriyle güzel bir yer ve tarihi yüzyıllara dayanıyor. Sur halkı dört dörtlük, halk şu an bizimle el ele. Dolayısıyla Sur’da şu an hiçbir sıkıntımız yok. Atandıktan sonra özellikle bayanlar ziyaretime geliyorlar. Beni iyi karşıladılar. Kendilerine teşekkür ederim. Her zaman yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyorum. Hiç kimse çekinmesin korkmasın” diye konuştu.

Bombalar yerine huzur hakim oldu

2 Aralık 2015 tarihinde sokağa çıkma yasağı başlatıldıktan sonra Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet teşkilatının ortaklaşa düzenlediği operasyonlar 4 ay boyunca aralıksız devam etmişti. İlçeye sızan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için başlatılan operasyonlar 4 ay sonra tamamlanırken, cadde ve sokaklara döşenen tuzaklar, patlayıcılar birer birer temizlenip, hendek ve barikatlar kaldırıldı. Her gün bombaların patladığı Sur'da teröristlerin temizlenmesinin ardından huzur yeniden tesis edildi. Teröristlerden temizlenen Sur ilçesinin huzuru ise ilk defa kadın bir emniyet müdürüne teslim edildi.

Aydın Yorat - Emrah Kızıl



