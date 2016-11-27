Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Dünya
  •  » Suriye'de DEAŞ'tan intihar saldırısı: 14 ölü, 35 yaralı

Suriye'de DEAŞ'tan intihar saldırısı: 14 ölü, 35 yaralı

Terör örgütü DEAŞ tarafından Suriye'nin Çobanbey Rai bölgesinde düzenlenen intihar saldırısında 14 kişi hayatını kaybederken, 35 kişi yaralandı.

Suriyede DEAŞtan intihar saldırısı: 14 ölü, 35 yaralı

27 Kasım 2016 13:01
Suriye'de DEAŞ'tan intihar saldırısı: 14 ölü, 35 yaralı - Tıkla İzle

Suriye'nin Çobanbay Rai bölgesinde sivillerin bulunduğu bölgeye terör örgütü DEAŞ tarafından bomba yüklü kamyonetle düzenlenen intihar saldırısında 14 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 35 kişiden 10’u çocuk 12 kişi ambulanslarla sınırdan alınarak Kilis Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınırken 23 kişi ise muhaliflerin kaldırıldığı hastanelerde tedavi altına alındı.

Bombalı saldırının tanıkları, bombalı yüklü aracın geldiğini, Özgür Suriye Ordusu askerlerinin aracı durdurmak istediğini ancak aracın patladığını ifade ederek, “Bir anda toz duman oldu. Yaralananlar oldu, ölenler oldu. Ne yapacağımızı şaşırdık” dediler.  

Mehmet Ali Dağ

Etiketler: DEAŞ, intihar saldırısı, Suriye


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DÜNYA VİDEO GALERİ
DÜNYA FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 15°C

  • Ankara

    Ankara 10°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 15°C

  • Trabzon

    Trabzon 20°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç