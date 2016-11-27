Suriye'nin Çobanbay Rai bölgesinde sivillerin bulunduğu bölgeye terör örgütü DEAŞ tarafından bomba yüklü kamyonetle düzenlenen intihar saldırısında 14 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 35 kişiden 10’u çocuk 12 kişi ambulanslarla sınırdan alınarak Kilis Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınırken 23 kişi ise muhaliflerin kaldırıldığı hastanelerde tedavi altına alındı.

Bombalı saldırının tanıkları, bombalı yüklü aracın geldiğini, Özgür Suriye Ordusu askerlerinin aracı durdurmak istediğini ancak aracın patladığını ifade ederek, “Bir anda toz duman oldu. Yaralananlar oldu, ölenler oldu. Ne yapacağımızı şaşırdık” dediler.

Mehmet Ali Dağ