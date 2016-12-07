Mardin'de çadır kentte yaşayan Suriyeli çocuklar için bir araya gelen gezginler, İnterrail Türkiye adlı Facebook grubu üzerinden 'OyuncakRail' kampanyası başlattı. Kısa sürede çok sayıda oyuncak toplayan gezginler, minik yüreklere oyuncaklarını Türkiye’nin birçok ilinden otostop yolculuğu yaparak ulaştırdı. Oyuncaklarına kavuşan çocukların yaşadığı mutluluk ise gözlerinden okundu.

'OyuncakRail' kampanyasının başlamasına vesile olan Psikolojik Danışman ve Sokak Sanatçısı Erdal Çoban, Ağustos ayında gönüllü olarak gittiği Mardin’de çocukların patlak bir topla oynadığını görünce bu durumdan çok etkilendiğini belirterek oyuncak kampanyası başlatmaya karar verdiğini söyledi. Çoban, "Bahçeye çıktığımda patlak bir topun peşinde oynamaya çabalayan onlarca güleç yüzlü çocuk gördüm. Dillerini bilmediğim, savaş yorgunu bu çocuklarla ben de top oynadım. O anda mülteci çocukların, tüm dünyadaki patlak olmayan topları hak ettiklerini düşündüm ve aynı gün internet üzerinden bir oyuncak kampanyası başlattım" dedi.

"Bu kadar adamız oyuncakları sırt çantalarımıza koyar götürürüz"

Kampanya ile birlikte İzmir’de yaşadığı adresine Türkiye’nin dört bir tarafından tanımadığı insanlar tarafından oyuncaklar geldiğini ifade eden Erdal Çoban, "Oyuncakların sayısı o kadar çoğaldı ki yaşadığım evin her yanını kapladırlar. İzmir Alsancak’ta gezginleri ağırladığım oda tamamen doldu. Evime gelen gezgin sanatçı arkadaşım Onur Kaya ile oyuncakları nasıl götüreceğimiz konusunda sohbet ederken, ‘Bu kadar adamız alır sırt çantalarımıza koyar götürürüz' dedi" ifadelerini kaydetti .

"OyuncakRail’ fikri o anda doğdu" diyerek sözlerini sürdüren Çoban, "Bizler dünyaya bakışı yol açık, yola çık olan otostop ile gezmeyi seven, paylaşıma açık özgür insanlarız. Facebook üzerinden İnterRail Türkiye ve YardımRail grupları üzerinden duyurular yaptık ve oradaki arkadaşlar projeyi sahiplenip destek oldular. Türkiye’nin birçok şehrinden otostopçu gezginler topladıkları oyuncakları sırt çantalarına koyarak 1 Aralık Perşembe günü yollara çıktık" dedi.

"Para geçmiyor"

Etkinliğin en önemli kuralının paranın hiçbir şekilde geçmemesi olduğunu ifade eden Çoban, "Yol boyunca ulaşım yardımsever insanların araçları ile yapılacak ve konaklama da gönüllü olarak evlerini açıp bizleri misafir edecek yardımseverler tarafından sağlanacaktı. Oyuncakların büyük bir bölümü İzmir’de olduğundan ekipler 1 Aralık Perşembe günü İzmir’den yola başladık. İzmir-Mardin arasındaki 1500 km yol için birinci gün İzmir-Adana güzergahını tercih ettik. Otostopla Perşembe akşamı Adana’ya varıp bir gece konakladıktan sonra ordaki arkadaşlar ile birlikte 3 Aralık Cuma günü sabah yola çıkıp akşamında Mardin’e vardık" dedi.

Yaklaşık 70 sırt çantalı ile Mardin’de yaşayan gönüllülerde Cuma akşamı konakladıktan sonra ekipler oluşturup iş bölümü yaptığını ifade eden Çoban, "Mardin merkezde, Kızıltepe ilçesinde ve Kabala Köyü’nde yaşayan mülteci çocuklara oyunlar ve şarkılar eşliğinde Cumartesi günü ilk dağıtımı yaptık. Pazar günü ise Midyat Belediyesi Başkan Yardımcısının girişimi ve yurt müdürünün hoş görüsü ile Midyat’ta bulunan mülteci kampında çocuklara oyuncaklar dağıttık" diye konuştu.

Otostop ile İzmir'den yola çıkıp bin 500 kilometre yol kat ettikten sonra Mardin'e ulaşan Ege Üniversitesi Matematik bölümü öğrencisi Pınar Can Proje, "Çocukları mutlu etmek ve onların tebessümlerine şahit olmak için sırt çantalarımıza oyuncaklar doldurup heyecanla yola çıktık. Sonunda müthiş bir atmosferle karşılaştım. Birbirimizin dillerini bilmezken bile gözlerimiz ve yüreklerimizle anlaştık. Gücümüz yettiğince yardım ettik. Bu mükemmel paylaşımı, iletişimi asla unutmayacağım" dedi.

"Bayram havası yaşadık"

Son 6 aydır otostopla yurt içinde ve dışında gezen ve etkinlik boyunca fotoğraf çeken 19 Mayıs Üniversitesi öğrencisi Bülent Eren, "İnterrail Türkiye çatısı altında bulunan gezginlerden imkanı olanlar oyuncak yolladı, imkanı olmayanlar oyuncakları ulaştırmak için çocuklara sarılmak için emanetleri asil sahipleri çocuklara verebilmek için yollara koyuldu. Mardin’de çadır kentteki mülteci çocuklara oyuncakları dağıtarak, tek tek sarılarak, oyunlar oynayarak, şarkılar söyleyerek bir bayram havası yaşadık. Çocuklarla biz çocuk olduk. Çocukların yüzlerindeki gülümsemeleri gerçekten görmeye değerdi" diyerek emeği geçen herkese teşekkür etti.

Mülteci çocukların mutluluğunun tarif edilemez olduğunu belirten Çoban, "Ayakları yalın, kıyafetleri ince, yüzleri kirli çocuklara dikenli teller ardında hayaller kurdurmayı başaran bu proje Türkiye ve Dünya tarihinde Otostop ve Couchluk sistemi ile yapılmış en anlamlı proje oldu. Ülkenin her karış toprağını maddi bir kaygı olmadan dolaşıp sahiplenen bu gezginler sayesinde din, dil, ırk ayrımı olmadan insanların bir araya gelip umudu büyütebileceği ve başka insanlara ilham olabileceği binlerce insana gösterildi" şeklinde konuştu.

Mikail Eren