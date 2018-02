Survivor 2018 saat kaçta başlıyor? | Survivor 2018'in yayınlacağı tarih

TV8'in reyting rekorları kıran ve izleyiciler tarafından oldukça beğenilen programı Survivor 2018 All Star'ın yarışmacıları, ne zaman yayınlanacağı ve saat kaçta ekrana geleceği belli oldu. İzleyiciler tarafından arama motorlarında büyük bir merakla aranan Survivor 2018 All Star hakkında tüm detayları sizler için derledik. Survivor All Star 2018 için tüm sorularınızın cevabını bu haberde bulabileceksiniz. İşte Survivor 2018 All Star için tüm detaylar ve ayrıntılar...

SURVİVOR 2018 NE ZAMAN-SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Survivor 2018 All Star 10 Şubat 2018 tarihinde yarışma çekilmeye başlanacak ve yarışma saat 20.00'da ekranlara gelecek.

SURVİVOR 2018 ALL STAR YARIŞMACILARI KİMLER?

SURVİVOR 2018 ALL STAR Gönüllüler Takımı

Iğdır Suveren Köyü’nden Survivor yarışması için müracaatta bulunan Cumali Akgül, yarışmaya başvurduktan sonra dikkat çekmek için yürüyüş gerçekleştirdi. Beyazıt Öztürk’ün ısrarları ile Survivor 2018 Gönüllüler takımının ilk yarışmacısı oldu. Survivor 2018'in diğer gönüllü yarışmacıları ise Birsen Bekgöz,Ramazan Kalyoncu ,Gizem Kurtulan ,Melih Özkaya ,Yağmur Banda,Ecem Karaağaç Nevin Yanıt Baltacı ,Anıl Berk Baki,Funda Alkayış ,Gamze Aksu,Marcus oldu.

SURVİVOR 2018 ALL STAR 2018 Ünlüler Takımı

Survivor 2018'de Ünlüler takımında yarışacak kadro ise şu şekilde; Hilmi Cem İntepe,Merve Aydın,Murat Ceylan,Sahra Işık,Nihat Doğan,Damla Can,Turabi Çamkıran,Sema Aydemir,Adem Kıllıççı,Nagihan Karadere,Hakan Hatipoğlu ve Ümit Karan