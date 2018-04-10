Survivor Nagihan'dan ada konseyinde Cumali isteği! |Cumali ünlüler takımına mı geçecek?

Survivor'da ada konseyinde flaş bir gelişme yaşandı. Adaya Funda'nın veda etmesinden sonra Nagihan Acun Ilıcalı'dan bir istekte bulundu. Nagihan Cumali'nin güçsüzlüğünden yakınarak Cumali'nin ünlüler takımına geçmesini istedi. Peki, Cumali ünlüler takımına mı geçecek? Cumali ünlülerde mi? Acun Ilıcalı Cumali kararını açıkladı mı? Merak ettiklerinizi ve daha fazlasını haberimizden öğrenebilirsiniz...

ADAYA KİM VEDA ETTİ

Survivor'da bu hafta 2 dokunulmazlık oyununuda kaybeden Gönüllüler takımından adaya veda eden isim Funda Alkayış oldu.

CUMALİ ÜNLÜLÜER TAKIMINA MI GEÇTİ?

Nagihan ada konseyinde Funda'nın elenmesinden sonra flaş bir istekte bulundu. Survivor Cumali'nin ünlüler takımına geçmesini isteyen Nagihan Cumali arkadaşımızı çok seviyoruz. Ara ara sürprizler yapıyor ama genel anlamda katkısının olmadığını ama sizden bir ricam var. Cumali'yi karşı takıma transfer edebilir miyiz?Artık konuşacak halimiz yok. Hakan'ı dahil edemedik. Cumali'nin performansının düşük olmasından dolayı karşı takıma transfer olmasını istiyorum diyen Nagihan'a Acun Ilıcalı'dan bu konuyu ekiple görüşeceğim cevabı geldi.

ÜMİT KARAN: Cumali'ye kapımız açık

Nagihan'ın bu konuşmalarının ardından Acun Ilıcalı Ümit Karan'a söz verdi. Ümit Karan ise yaptığı açıklamada, "Cumali'ye kapımız açık." dedi.