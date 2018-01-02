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Suudi Arabistan’da petrole rekor zam

Suudi Arabistan’da petrole getirilen rekor zamla petrol fiyatları iki kattan fazla arttı.

Suudi Arabistanda petrole rekor zam

02 Ocak 2018 11:50

Suudi Arabistan, benzin fiyatlarına rekor düzeyde zam getirdi. Suudi Arabistan haber ajansı tarafından yapılan haberde, zammın daha verimli enerji kullanımı, geçtiğimiz aylarda açıklanan dev reform paketine kaynak sağlamak amacıyla yapıldığı aktarıldı. Suudi Arabistan’da 91 oktan benzinin fiyatı 0,75 riyalden 1,37 riyale, 95 oktan benzin ise 0,90 riyalden 2,04 riyale çıkarıldı. Dizel fiyatlarının ise değiştirilmediği bildirildi.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud, yayınladığı kararnamelerle birçok ismi görevden almıştı. Suudi Arabistan’da petrole dayalı bir ekonomiden uzaklaşılması hedeflenen 2023 vizyonu, pek çok alanda reformlar içeriyor.

 

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