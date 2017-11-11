Suudi uçakları, Sana’da Savunma Bakanlığı’nı bombaladı

Sana’daki Savunma Bakanlığı’na iki ya da üç kez hava saldırısı yapıldığı kaydedildi. Savaş uçaklarından atılan bir füzenin civardaki bir eve isabet ettiği, tamamen tahrip olan evde yaşayan ailenin tamamının hayatının kaybetmiş olmasından endişe edildiği belirtildi. Yaklaşık bir düzine eve hava saldırısı yapıldığı, Sana’da Savunma Bakanlığının yakınlarında nüfusun yoğun olduğu mahallede bir ekonomi enstitüsünün de isabet aldığı kaydedildi.

Bombardıman sonucu yaralanan en az 8 kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Bir engelli evinin yıkıldığı belirtilirken enkaz altında kalanların çıkarılmaya çalışıldığı açıklandı.

Yemen’den Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’daki Kral Halit Havalimanına füze atılmasının ardından Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçlerinin bir hafta içinde Sana’daki Savunma Bakanlığı binasını iki defa bombaladığı kaydedildi. Suudi Arabistan Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Yemen’den atılan füzelerin İran tarafından temin edildiğini iddia ederken Tahran bu iddiayı reddetmişti. Suudi liderliğindeki koalisyon İran’ı isyancı Husilere füze sağlamakla suçlayıp bunun bir savaş sebebi sayılacağını söylemişti.

Koalisyon güçleri yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan Krallığı’nın İran’a cevap verme hakkını saklı tuttuğunu açıkladı.