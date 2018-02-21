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Taha Akgül Küba'da

Antrenman yapmak için ABD’ye giden olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, burada yaklaşık 2 hafta kamp yaptı. Taha Akgül kamp davetinin ABD’li güreşçi Kyle Synder'den geldiğini dile getirerek, "Biz de bu davete icabet ettik. Dünyanın en iyi güreşçilerinden biri olan Snyder ile antrenman yaptım” dedi.

Taha Akgül Kübada

21 Şubat 2018 15:25

Kamp çalışmaları hakkında bilgi veren Taha, "Ohio eyaletinde 15 gün kamp yaptık. Şimdi de Küba’dayız. Burada turnuvaya katılacağız. Kampın çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü ABD’de iyi ağır sıkletler var. Sadece Snyder ile çalışmadım. Diğer ağır sikletlerle çalışma şansım oldu” diye konuştu.
Milli güreşçiyle ABD’ye giden antrenör Abdullah Çakmar ise kampın verimli geçtiğini söyledi.
Taha Akgül ve Hüseyin Gündüz, Küba’daki özel turnuvada mücadele ediyorlar. 2 sporcumuz 15 Şubat tarihinde başlayan Uluslararası Granma-Cerro Pelado turnuvasında mindere çıkıyor. Şampiyonada Serbest Still stil maçları bugün başladı. Taha Akgül ve Hüseyin Gündüz bu turnuvanın ardından yurda dönecek. 

Etiketler: taha akgül

 

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