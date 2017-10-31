Tapu çetesine operasyon: 9 gözaltı

Edinilen bilgilere göre, yurt dışında yaşayan veya miras kalan malları devralmayan kişilerin yakın akrabaları üzerine sahte evrak hazırlayıp gayrimenkul sahiplerini dolandıran 9 kişilik şebeke polis tarafından çökertildi. Tapu dolandırıcılarına yönelik alınan ihbar üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Polis ekipleri, Avcılar’da bazı tapu ve nüfus müdürlüklerinde sahte evrak hazırlayarak gayrimenkul sahiplerinin mal varlıklarını sattıkları iddia edilen şüphelileri takibe aldı. Polisin yaptığı teknik ve fiziki takipte, yurt dışında yaşayan veya miras kalan malları devralmayan kişilerin yakın akrabaları üzerine sahte evrak hazırlayıp gayrimenkul sahiplerini dolandıran 2’si kadın 9 kişilik şebeke tespit edildi.

Operasyon kararı alan mali polis, gayrimenkul sahiplerinin mal varlıklarını noterde devralırken suçüstü yakaladığı R.C., T.D., A.S., H.K., K.D., B.K., C.D. adlı erkek şahlar ile A.Ö. ve Ö.D. adlı kadın şüphelileri gözaltına aldı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda sahte vekaletnamelerle başka kişilere ait taşınmaz gayrimenkullere ait çok sayıda tapu, başka kişiler adına düzenlenmiş sahte nüfus cüzdanları, 1 adet ruhsatsız tabanca ile bu silaha ait mermiler ve 16 adet cep telefonu ele geçirildi.

Başka kişilere ait taşınmaz gayrimenkulleri sahte belgelerle el değiştirerek 3'üncü şahıslara sattıkları belirlenen 9 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin 5'i çıkarıldıkları mahkemece ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘resmi belgede sahtecilik’, ‘suç işleme amacıyla örgüt kurmak’, ‘rüşvet’ ve ‘görevi kötüye kullanmak’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. İkisi savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakılırken, 2 şüpheli ise ‘adli kontrol’ şartı ile salıverildi.

Öte yandan, tapu şebekesine yönelik düzenlenen operasyon anı polis kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Noterde yapılan suçüstü anlarında şebeke üyelerin şaşkın oldukları gözleniyor.

Sadık Kahraman

