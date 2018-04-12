Tarihi Yarımada’nın karma kullanımlı projesi hayata geçiyor

Emlak Konut GYO ve Ege Yapı iş birliğiyle geliştirilen Cer İstanbul Projesi’nin lansmanı düzenlenen basın toplantısıyla gerçekleştirildi. İstanbul’un en köklü tarihine sahip yerleşim yerlerinden biri olan sahil semti Yedikule’de hayata geçecek olan Cer İstanbul Projesi’nin toplamda 302 milyon TL yatırımla 148 bağımsız birimden oluştuğu bildirildi. Tarihi bir yapı içinde büyük bir hassasiyetle çalışmalarının sürdürüldüğü de ifade edilerek, yurt içi ve yurt dışından projeye oldukça ilgi duyulduğu belirtildi. Ayrıca projenin 24 ayda sahiplerine teslim edileceği de bildirildi.

40 bin metrekare alan üzerine inşa edilecek

Cer İstanbul, Tarihi Yarımada’nın güneybatısında yer alan ve Osmanlı Dönemi’nde Altın Kapı olarak adlandırılan bölgede, Yedikule Hisarı’nın yanı başında 302 milyon TL yatırımla yaklaşık 40 bin metrekare alan üzerine inşa edilecek ve 148 bağımsız bölümden oluşacak.

Konseptinde; 1871 yılından itibaren tarihi Yedikule Demiryolu Tesisleri’nin yer aldığı ve demiryolu araçlarının bakım – onarım faaliyetlerinin gerçekleştirildiği Cer Atölyeleri’nden ilham alınan Cer İstanbul, yaklaşık 31 bin metrekare özel peyzaj tasarımlı alana sahip olacak.

İstanbul’un protokol yolu olarak adlandırılan Kennedy Caddesi’ne bakan 500 metre cephesi ile Adalar ve deniz manzarasına sahip projede zaman, insan ve tarihe saygı ilkeleri ile tarihi İstanbul’un siluetine saygılı ‘yatay mimari’ konsepti kapsamında tasarlanarak en yükseği zemin + 3 kat olmak üzere toplam 10 bloktan meydana gelecek.

Cer İstanbul’da 1+1’den 6+1’e kadar, 63 m² ile 348 m² arasında değişen farklı yaşam alanlarına sahip rezidans daireler, loft ve ticari üniteler, seçkin hizmetleriyle lüks bir otel hizmeti verecek apart üniteler, çok özel lezzetlerle dolu restoranlar ve sosyal aktivite alanları bulunacak. Proje içerisindeki 5 adet tescilli eser yapıları korunarak restore edilecek. Yeni inşa edilecek 5 adet yapı ise özgün ve zamansız bir mimari ile tasarlanacak. Cer İstanbul’da bağımsız bölümler metrekaresi 11.000 TL’den başlayan fiyatlarla yatırımcılarla buluşmayı hedefliyor.

Birçok ağaç ve yüzlerce farklı türde bitki dikilecek

Cer İstanbul’un yaklaşık 31 bin metrekarelik peyzaj alanı; Yedikule Cer Atölyeleri’ne ait avadanlıklar, iki adet nostaljik lokomotif, 1450 metre tren rayı, dönemine ait vinçler ve çeşitli ekipmanların yer alacağı bir açık hava sergisi gibi düzenlenecek. Peyzaj çalışmaları çerçevesinde proje alanına birçok ağaç ve yüzlerce farklı türde bitki dikilecek.

Tarihi Yarımadanın büyüleyici güzelliklerine yürüme mesafesinde

Yedikule Hisarı’nın yanı başında, Tarihi Yarımada’nın büyüleyici güzelliklerine yürüme mesafesinde ayrıcalıklı bir yaşam vadeden ve Marmaray Kazlıçeşme İstasyonu’nun hemen yanı başında bulunan Cer İstanbul; Avrasya Tüneli girişine 2 km, D100 Karayolu’na 4 km, Yenikapı Metro İstasyonu’na 3,5 km ve Yenikapı Feribot İskelesi’ne de 3,4 km mesafede yer almaktadır.

Son teknolojiye sahip ekipmanlarla donatılacak 700 m²’lik sosyal tesisinde; gün ışığını içeriye alan kapalı yüzme havuzu, fitness salonu, sauna ve buhar odaları gibi çeşitli fonksiyonların yer almasının yanı sıra, hemen önünde bulunan sahildeki yaklaşık 30 kilometrelik yürüyüş yolu ve bisiklet alanlarına olan yakınlığıyla da sağlıklı yaşamla iç içe bir proje olarak öne çıkıyor.

“İstanbul’a hak ettiği gibi bir eser sunmak istiyoruz”

Konuşmasına 2017 yılında elde ettikleri 7,4 milyar TL’lik hasılat ve 2018 yılının ilk çeyreğinde 1,1 milyar TL’lik satış hedeflerine değinerek başlayan Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklı Genel Müdürü Murat Kurum, Ege Yapı ile birlikte geliştirecekleri Cer İstanbul projesine ilişkin olarak şunları dile getirdi:

“Osmanlı İmparatorluğu’nun başkenti olma şerefine nail olmuş Sur içi Tarihi Yarımada, özellikle İstanbul’un fethinden sonra bir ilim ve sanat merkezine haline gelerek o tarihten günümüze pek çok ölümsüz eser ulaştırdı. Bugün Tarihi Yarımada’da o dönemden kalma kadim izleri hissedebiliyoruz. Böylesi kıymetli bir bölgede gerçekleşecek olan Cer İstanbul ile İstanbul’a hak ettiği gibi tarihi mirasımızla modern estetik anlayışını entegre edeceğimiz bir eser sunmak istiyoruz. Sahip olacağı bağımsız bölümler, otel ve ticari alanlarla Cer İstanbul, tek kişilik hane halklarından geniş hane halklarına kadar her kesime hitap etme özelliği taşıyor.”

“Tarihe ve doğaya saygılı olan ayrıcalıklı projeler üretmeye devam edeceğiz”

Türkiye’nin stratejik konumu ve kültürel zenginliği sayesinde yabancı yatırımcıların sürekli ilgisine sahip olan bir coğrafyaya sahip olduğunu, mevcut büyüme rakamlarını ile Türkiye’nin önümüzdeki dönemlerde de yerli ve yabancı yatırımcıların odağında olmaya devam edeceğini vurgulayan Murat Kurum, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Geçtiğimiz yıl yakaladığımız 7,4 oranındaki büyümemiz sayesinde en hızlı gelişen ekonomiler Çin ile Hindistan’ı geride bıraktık. G20 ülkeleri arasında zirveye yerleştik ve AB ortalamasının 3 katı kadar büyüme kaydettik. Buna karşın sektörümüzde yaşanan dalgalanmaların geçici olduğunu ve varlık fiyatlarında dalgalanmaların oldukça normal olduğunu tüm konut alıcılarına ve gayrimenkul yatırımcılarına hatırlatmak isteriz. Ayrıca, doğru yerlerde, doğru fiyatlandırma ile geliştirilen hiçbir projenin satış ve kar potansiyeli anlamında başarısız olacağına inanmıyoruz. Emlak Konut olarak önümüzdeki dönemlerde de ülkemize kazandıran tarihe ve doğaya saygılı olan ayrıcalıklı projeler üretmeye devam edeceğiz.”

“Cer İstanbul ile nesilden nesile aktarılan bir tarihe sahip çıkıyoruz”

Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı H. İnanç Kabadayı, üç yıllık yatırım planlarının üçüncü halkası olan Cer İstanbul Projesi’ne şehre hediye edecekleri bir sanat eseri gibi yaklaştıklarını belirterek, şunları dile getirdi:

“Ege Yapı olarak açıkladığımız 2,5 milyar TL’lik yatırım zincirimizin üçüncü halkası Cer İstanbul’u duyurmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu özel projemiz, Emlak Konut GYO iş birliğiyle İstanbul’umuzun Fatih ilçesindeki Tarihi Yarımada’nın en köklü yerleşim yeri olan Yedikule’de konumlanıyor. Tarihi Yarımada; güzelliği, konumu, dinamizmi, efsaneleri, eski İstanbul hoşgörüsü ve komşuluk ilişkilerini hâlâ sürdüren kültürü ve saymakla bitmeyecek daha nice özelliği ile bugüne kadar her dönem için yaşamın ve ticaretin iç içe geçtiği bir merkez oldu. Böylesi bir tarihe sahip Yedikule’de 1871 yılından itibaren demiryolu araçlarının bakım ve onarım faaliyetlerinin gerçekleştirildiği Cer Atölyeleri’ne adeta yeniden hayat vererek sahip olduğumuz endüstriyel ve kültürel mirası, Emlak Konut GYO güvencesi ve Ege Yapı ayrıcalığıyla İstanbul’a hediye edecek olmanın gururunu yaşıyoruz. Değerli konumuyla tarihin içinde ayrıcalıklı bir yaşam biçimi sunan ve çok değerli bir yatırım fırsatı olacak olan Cer İstanbul ile nesilden nesile aktarılan bir tarihe sahip çıkıyoruz."

“Az katlı ama çok değerli bir eser oluşturuyoruz”

“İnsana ve tarihe saygı ilkesiyle yola çıktığımız Cer İstanbul, tarihi dokuya sahip çıkacak yüksek bir sorumluluk bilinci ile kentin siluetine uyumlu olarak tasarlandı” diyerek konuşmasını sürdüren H. İnanç Kabadayı;

“Doğa ve tarihin tüm güzellikleri ile bir arada, az katlı ama çok değerli bir eser oluşturuyoruz. Zamansız bir estetik ve lüks anlayışı içerisinde tasarladığımız Cer İstanbul, sahip olduğu geçmişin görkemini, geleceğin yaşamına taşıyor. Bir tarafında tarihi ve doğası, diğer tarafında ise Marmara Denizi’nin engin maviliklerine bakan Cer İstanbul’u İstanbul’a kazandırıyoruz. Çünkü zamana ve doğaya yenik düşen bir alan içerisinde adeta küllerinden doğan yeni bir yaşam alanı inşa ediyoruz. Projede doğal ahşap ve taşın yer aldığı detaylarıyla tarihin içinde zamansız bir duruş sergileyen, silueti bozmayacak bir yapı dili kullanırken, mevcut tarihi binaları tamamen aslına uygun bir şekilde restore ederek modern yaşam alanlarına dönüştürüyoruz. Ege yapı olarak bizler kadar Tarihi Yarımada’ya önem veren yabancı turistleri de düşünüyor, hem tarihin içinde keşfedilecek yeni hazineleri gün yüzüne çıkarırken böylesi bir tarih içinde konaklayabilecekleri dünyaca ünlü bir otel grubunun üst segment markasını da yakın zamanda İstanbul’a getirmeyi planlıyoruz” dedi.