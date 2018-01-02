Taşeron işçilerin kadro başvuruları başladı

696 sayılı KHK ile getirilen haklar kapsamında yüzbinlerce taşeron işçi, kadroya geçiyor. Gaziosmanpaşa Belediyesi bünyesinde çalışan 2 bin 500 işçi için resmi süreç başlatıldı. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, kadroya geçiş için ilk müracaatları kabul etti. Yıllarca taşeron olarak çalışan işçiler ise büyük sevinç yaşadı. SGK Kaydı, adli sicil raporu, sabıka kaydı, fotoğraf, ve diploma örneği ile başvuruları kabul edilen işçiler, daha sonra yazılı ve sözlü sınava tabii tutulacak. Sınavda başarılı olanlar ise, güvenlik soruşturmasının ardından kadrolu olarak çalışmaya devam edecek.

"İşini seven çalışan, çalışmak isteyen bu sınavlarını rahatlıkla geçer”

Kadro başvurusunu aldığı işçilerin sevincini paylaşan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta,”Hem taşeronlar, hem ülkemiz hem de kurumlarımız açısından faydalı olacağını, daha sistemli bir çalışma yapılacağını düşünüyorum. Biz bünyemizde çalışan arkadaşlarımızla taşeron iş veren şeklinde değil, birlikte iş yapan anlayışla bu işi yürütüyorduk. Bu sistemle bunun daha rahat olacağını, verimli olacağını düşünüyorum. Bu bakımdan müracaatları yapan arkadaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Biz müracaat eden tüm işçi kardeşlerimizin müracaatlarını alıyoruz. Bir çok vatandaşımız yazılıya takılıyor. Bunu Cumhurbaşkanımız da defaatle zor bir sınav olmadığını söyledi. İşini seven çalışan , çalışmak isteyen bu sınavlarını rahatlıkla geçer” dedi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görevli Mehmet Kıran duyduğu sevinci anlattı. Kıran,"SGK kağıdı, sicil dokümanı, sabıka kaydı, beş adet fotoğraf, diploma örneği isteniyor. Bizim açımızdan çok güzel bir olay. Güzel bir duygu yaşıyoruz şuanda. Devletimizden Allah razı olsun, bizi taşerondan kurtardı, çok mutluyuz” diye konuştu.

11 yıldır Temizlik İşleri Müdürlüğünde çalıştığını söyleyen Nevzat Yılmaz ise,” Sevinçliyiz, mutluyuz . Aldık müjdeli haberi. Cumhurbaşkanımızdan, Başbakanımızdan Allah razı olsun. Fazla bir evrak istenmedi. Şartlarımız daha iyi olacak. Teşekkür ediyorum emeği geçenlere” ifadelerini kullandı.

Başvurular 11 Ocak Perşembe günü mesai bitimine kadar devam edecek.

Ahmet Faruk Sarıkoç - Hülya Keklik