Diğer
Kategoriler

Taşeron işçilerin kadro başvuruları başladı

Gaziosmanpaşa Belediyesi bünyesinde çalışan 2 bin 500 taşeron işçinin, kadroya geçişi için müracaatlar başladı. İlk başvuruyu Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta aldı.

Taşeron işçilerin kadro başvuruları başladı

02 Ocak 2018 14:13
Taşeron işçilerin kadro başvuruları başladı - Tıkla İzle

696 sayılı KHK ile getirilen haklar kapsamında yüzbinlerce taşeron işçi, kadroya geçiyor. Gaziosmanpaşa Belediyesi bünyesinde çalışan 2 bin 500 işçi için resmi süreç başlatıldı. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, kadroya geçiş için ilk müracaatları kabul etti. Yıllarca taşeron olarak çalışan işçiler ise büyük sevinç yaşadı. SGK Kaydı, adli sicil raporu, sabıka kaydı, fotoğraf, ve diploma örneği ile başvuruları kabul edilen işçiler, daha sonra yazılı ve sözlü sınava tabii tutulacak. Sınavda başarılı olanlar ise, güvenlik soruşturmasının ardından kadrolu olarak çalışmaya devam edecek.

"İşini seven çalışan, çalışmak isteyen bu sınavlarını rahatlıkla geçer”

Kadro başvurusunu aldığı işçilerin sevincini paylaşan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta,”Hem taşeronlar, hem ülkemiz hem de kurumlarımız açısından faydalı olacağını, daha sistemli bir çalışma yapılacağını düşünüyorum. Biz bünyemizde çalışan arkadaşlarımızla taşeron iş veren şeklinde değil, birlikte iş yapan anlayışla bu işi yürütüyorduk. Bu sistemle bunun daha rahat olacağını, verimli olacağını düşünüyorum. Bu bakımdan müracaatları yapan arkadaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Biz müracaat eden tüm işçi kardeşlerimizin müracaatlarını alıyoruz. Bir çok vatandaşımız yazılıya takılıyor. Bunu Cumhurbaşkanımız da defaatle zor bir sınav olmadığını söyledi. İşini seven çalışan , çalışmak isteyen bu sınavlarını rahatlıkla geçer” dedi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görevli Mehmet Kıran duyduğu sevinci anlattı. Kıran,"SGK kağıdı, sicil dokümanı, sabıka kaydı, beş adet fotoğraf, diploma örneği isteniyor. Bizim açımızdan çok güzel bir olay. Güzel bir duygu yaşıyoruz şuanda. Devletimizden Allah razı olsun, bizi taşerondan kurtardı, çok mutluyuz” diye konuştu.

11 yıldır Temizlik İşleri Müdürlüğünde çalıştığını söyleyen Nevzat Yılmaz ise,” Sevinçliyiz, mutluyuz . Aldık müjdeli haberi. Cumhurbaşkanımızdan, Başbakanımızdan Allah razı olsun. Fazla bir evrak istenmedi. Şartlarımız daha iyi olacak. Teşekkür ediyorum emeği geçenlere” ifadelerini kullandı.

Başvurular 11 Ocak Perşembe günü mesai bitimine kadar devam edecek.

Ahmet Faruk Sarıkoç - Hülya Keklik

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 12°C

  • Ankara

    Ankara 10°C

  • İzmir

    İzmir 13°C

  • Bursa

    Bursa 13°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç