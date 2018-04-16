Taşları sanat eserine dönüştürüyorlar

Manisa Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan Taş Bebek kursuna kursiyerler yoğun ilgi gösteriyor. Birbirinden farklı kurslar açarak yetişkin eğitimine önemli bir destek veren Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi, açmış olduğu ‘Taş Bebek’ kursuyla da dikkat çekti. Türkiye’de çok az yerde kursu bulunan Taş Bebek kursunda kursiyerler deniz kenarından toplanan taşları uzun uğraşlar sonucu birer sanat eserine dönüştürüyor. Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Kanca, “Manisa’nın tarihi değerlerini, Manisa’da yetişen şehzadelerden Fatih Sultan Mehmet’ten, Kanuni Sultan Süleyman’a, Hafsa Sultan’dan Merkez Efendi’ye Taş Bebek sanatıyla yapılmış çalışmaları görüyoruz. Kurs öğretmenimiz bu kursun kursiyerlerimize ulaşma noktasında gerçekten gayret sarf ediyor. Bu noktada sorumlu daha önce çalıştığımız müdür yardımcısı arkadaşlarım ve buradaki kursiyerlerimizle beraber ortaya çok güzel ürünler çıkardılar. Bildiğim kadarıyla Türkiye’de çok fazla bir yerde yapılan çalışma değil. Bu noktada bizim kendi merkezimizde böyle bir kursun açılmış olması bize mutluluk veriyor. Bundan sonraki çalışmalarında da başarılar diliyorum. Sergilerimize, yılsonu etkinliklerimizde de bunların bitmiş halini, daha güzel çalışmaları hep birlikte göreceğiz” dedi.

“BAZEN BİR HAFTA BAZEN BİR AY SÜRÜYOR”

Bu sene perşembe, cuma ve cumartesi günleri olmak üzere kursun haftada 3 gün devam ettiğini kaydeden Taş Bebek Kurs Eğitmeni Muhterem Gürcan, “Taş bebek yapımını Ankara’da öğrendim. Emekli olduktan sonra bu kursa burada da devam etmek istedim. Taşları deniz kenarından topluyorum, kafa taşı, beden taşı ve ayak taşı olarak. Tutkaldan seramik hamuru elde ediyoruz. Bebeklerin üzerine elbise giydiriyoruz, üzerini akrilik boyayla boyayıp vernikliyoruz. Sonrada süslüyoruz. Bir bebeğin yapımı ortalama yoğun bir çalışmayla bir hafta sürüyor, bazen bir ay sürdüğü de olabiliyor” diye konuştu.

Taş bebek yapımında kullanılan taşların her deniz kenarında bulmanın imkansız olduğunu da sözlerine ekleyen Gürcan, bebek yapımında kullanılan taşların özel olduğunun altını çizdi.