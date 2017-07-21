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TAV'dan 2017'nin ilk yarısında 511 milyon euro ciro

TAV Havalimanları, 2017 yılının ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 artışla 51 milyon yolcuya hizmet vererek, 511 milyon euroluk ciro gerçekleştirdi.

TAVdan 2017nin ilk yarısında 511 milyon euro ciro

21 Temmuz 2017 20:29

Havalimanı işletmeciliğinde Türkiye’nin dünyadaki önemli markası TAV Havalimanları, 2017 yılının ilk yarısında 51 milyon yolcuya hizmet verdi. Konsolide cirosunu 2016’nın aynı dönemine göre yüzde 2 artıran şirket, 60 milyon euro net kar açıkladı.

Konuya ilişki değerlendirmede bulunan TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, “Havalimanlarımızdaki yolcu trafiği 2017 yılının ikinci çeyreğinde pozitif ivmeyi yakaladı. Atatürk Havalimanı şehir çıkışlı dış hat yolcusu, nisan ayında yeniden artış göstermeye başladı ve ikinci çeyreği yüzde 3 büyümeyle tamamladı. Aynı dönemde dış hat transfer yolcusu ise yüzde 12 arttı. Bu yılın ilk altı ayında konsolide ciromuz yüzde 2 artarak 511 milyon euroya ulaştı. Net kâr, ağırlıklı olarak finansman giderlerimizdeki düşüş nedeniyle artış gösterdi. 2017 yılı için net karda önemli artış beklentimizi koruyoruz" ifadelerini kullandı.

44 milyon euroluk yatırım

TAV'ın küresel yatırımlarına da dikkat çeken Şener, "Mart ayında yüzde 50 kar dağıtımı politikamız çerçevesinde 247 milyon TL temettü dağıttık. Tiflis Havalimanı’na 2016 ve 2017 yıllarında toplam 44 milyon euro tutarında yatırım yaptık ve bu havalimanındaki büyüme trendi bu kararımızın ne kadar doğru olduğunu ortaya koydu. TAV Havalimanları olarak 20 senede biriktirdiğimiz sosyal ve entelektüel sermaye ile tüm dünyada yeni iş fırsatlarını ve potansiyel havalimanı özelleştirme projelerini titizlikle araştırıyor ve takip ediyoruz. Bu yıl da portföyümüzü büyütmek için iş geliştirme ve yatırım çalışmalarına hız kesmeden devam ettik. Haziran ayında Suudi Arabistan Sivil Havacılık İdaresi (GACA) ile Yanbu, Qassim ve Hail havalimanlarının geliştirilmesi ve işletmesi için sözleşmeleri imzaladık. Medine Havalimanı'ndaki başarımızı bu havalimanlarında da tekrarlamak istiyoruz. Temmuz ayında kurucu ortaklarımızdan Akfen Holding’in gene hissedarımız olan Groupe ADP’ye hisselerini satması işlemi hem ADP’nin Türk havacılığına güvenini gösteriyor hem de TAV Havalimanları’nın önündeki büyüme fırsatlarını daha da genişletiyor. Tüm hissedarlarımıza, iş ortaklarımıza ve çalışanlarımıza TAV markasını bugünlere taşıyan güvenleri ve emekleri için teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Ferhat Yasak 

 

Etiketler: TAV


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