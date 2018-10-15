Tavşanlı'da trafik kazası: 8 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Aliköy'den Tavşanlı-Kütahya karayoluna çıkan Ahmet Ali Bayar yönetimindeki 43 HU 355 plakalı otomobil ile Kütahya istikametine giden Mevlüt Türk yönetimindeki 03 UA 601 plakalı otomobillerin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi.

Kazada, 43 HU 355 plakalı araç içerisinde bulunan Öznur Türk, Emre ahin, Mevlüt Türk, Enes Said Gökçay, Ayenur Ulu ile 03 UA 601 plakalı araç içerisinde bulunan Asiye Bayar, Ahmet Ali Bayar ve Hesna Kaya yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servisi ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Jandarma olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

