TBMM Başkanı İsmail Kahraman: 'Kuvvetler ayrılığı tam olmalı'

TBMM Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu tarafından düzenlenen 'Meclis Sohbetleri' TBMM Tören Salonu'nda gerçekleştirildi. Sohbete TBMM Başkanı İsmail Kahraman, milletvekilleri, yabancı misyon şefleri ve görevlileri katıldı. İlk toplantının konusu 'Türkiye'de demokrasi gelişimi' başlığıydı. Konuklar ise, Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlber Ortaylı, İbn Haldun Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halil Berktay ve Gazeteci-Yazar Avni Özgürel oldu. Eski TBMM Başkanı Köksal Toptan moderatör olarak görev aldı.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Türkiye'de demokrasi kültürünün yerleştiğini söyleyerek, "Biz de buna yardım etmeliyiz. Kuvvetler ayrılığı tam olmalı" dedi.

Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlber Ortaylı, yaptığı konuşmasında "Ortadoğu dünyasında Cumhuriyet adını taşıyan bir takım memleketlerde kanuna uyulmadığı bir gerçektir. O bakımdan bazı konularda bazı temel müesseselerde geleneksel hükümetlerin yani aşiret sevdiklerinin, melekutların krallıkların daha fazla kanuni münap verdiği tebaya bilinir." dedi. Ortaylı, demokrasi kıta Avrupa’sında yüz kızartıcı hadiseler geçirdiğini aktararak, muhasır parlamentonun doğuşunun ve gelişiminin Anglo Sakson dünyaya ait olduğunu belirtti. Ortaylı, bugün demokrasinin insanların derneklere üye olmasıyla belli olduğunu söyleyerek, "Türkiye'nin bu konuda zengin değildir ama fakir değildir. Bazı konularda geride olduğumuz açıktır. Partide eğitim verilir. Partiler var ama eğitimi yok. Gençler partiye gevezelik vakit öldürmek için gidiyor, anlamı yok. Parti eğitimi veremezse Lübnan'a döner. Bir zamanların tatlı ülkesi terör ülkesi haline gelir. Parti üyeleri üzerine durur" ifadelerini kullandı.

İbn Haldun Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halil Berktay, demokrasinin sadece darbeler ve parlamentolar olmadığını belirterek, demokrasinin kültüre ihtiyacı olduğunu belirtti. Berktay, demokrasinin işlenmesi için belirli kurumlara ihtiyaç duyduğunu kaydederek, "En önemlisi demokrasi kültürüne muhtaçtır. Darbeler, demokrasi, seçimler, parlamento ile bunu istemeyen güçler arasındaki mücadelede son derece önemli. Türkiye tarihine nasıl geliyor. Demokrasinin gelişmesi modernitenin bir parçası oldu. Türkiye'de demokrasi modernite gündemi ayrışma gösterdi. Demokrasiyi içermeyen modernite gündemi eğitim, ordu, devlet örgütü" şeklinde konuştu.

Gazeteci-Yazar Avni Özgürel, "Tanzimat’la öteden beni Türkiye'de yönetim problemi var. Türkiye'yi kim hangi hukuki temelle yönetecek. Tanzimat’ta bir karar Türkiye'de iktidarı büyük oranda bürokrasiye devretti." ifadelerini kullandı.

Eski TBMM Başkanı Köksal Toptan, Türkiye tarihinde görülmemiş tehdit ve kin duygularının kabardığı bir tehlike ile karşı karşıya olduklarını belirterek, Türkiye'yi bölmek, parçalamak, Ortadoğu coğrafyasına egemen olmak isteyen güçlerin önünde Türkiye'nin engel olarak durduğunu ifade etti. Toptan, "Sınırlarında böyle büyük bir mücadelenin içerisinde olan ve şehitler veren Türkiye, aynı zamanda demokrasinin gelişimini de tartışmasını bilebiliyor. Bizi hedeflediğimiz tam demokrasiye götürecek olan yol, metot budur. Ne olursa olsun, şartlar neyi getirirse getirsin demokrasiyi geliştirmeye devam etmeliyiz. Demokrasi gelecek kuşaklarımızın ortak değeridir" ifadelerini kullandı.

Ahmet Umur Öztürk