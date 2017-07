TBMM Başkanı Kahraman: '15 Temmuz Türkiye’yi işgal hareketiydi'

TBMM Başkanı İsmail Kahraman bir dizi ziyaret ve Birlik Vakfı Şubesi açılışı için Aksaray’a geldi. 15 Temmuz Milli İrade Meydanı’nda protokol üyeleri tarafından karşılanan Kahraman, ilk olarak Aksaray Valisi Aykut Pekmez’i makamında ziyaret etti. Ardından Aksaray Belediyesi’ne geçen TBMM Başkanı Kahraman, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı’yı ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgiler aldı. TBMM Başkanı Kahraman, daha sonra Somuncu Baba Külliyesi ve Kültür Merkezi’nde oluşturulan Birlik Vakfı Şubesinin açılış törenine katıldı.

"Türkiye'de darbeler dönemi bitti"

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, “Biz 1071’de girdik. Şair Arif Nihat Asya merhumun güzel bir şiiri var. Bir cuma sabahı semaya karşı Malazgirt'te 54 bin er, bestelediler en güzel marşı Allahuekber, Allahuekber. Girdik, buradayız, kalacağız, bölmek isteyenlere müsaade etmeyeceğiz, yıkmak isteyenlere müsaade etmeyeceğiz. Mazimize sahip, o mazinin gereğini yerine getiren fonksiyonları çalışmaları yapacağız. 20 milyon kilometre kareye ulaşmıştık. 2 bin kilometre kareden. Söğüt, İzmit, İnönü, civarındaki 400 çadırlık kayı boyu. Bir çınar oldu ufacık bir söğüt. 3 kıtaya hakim olduk. Topraklarımızda bugün 53 tane devlet var. Gelişmemizi istemeyenler 15 Temmuz’da bir sene evvel bir kalkışmayı denediler. Ama topyekun millet, parti farkı gözetmeksizin direndi, karşı koydu ve 'hayır' dedi. O akşam, meclis cuma günleri kapalı olduğu için mecliste buluştuk. Herkes topyekun 'hayır' dedi, 'dur' dedi ve bir darbe önlendi. Tabi bu 15 Temmuz darbe değildi. 15 Temmuz Türkiye’yi işgal hareketiydi. 60 darbedir, 71 darbedir, 80 darbedir ama bu bir işkal hareketiydi. Ama topyekun millet sinesini, göğsünü gerdi ve önledi. Milletin sivil toplum kuruluşlarından tutunuz, polisinden, güvenlik güçlerinden, asker kıyafetini hakikaten giyen, diğerleri kamuflaj olarak giymiş olan teröristlerdi. Meclisinden hep bir araya gelindi ve milli şuur meydana geldi. Bu şuur oluştuğu ve yerleştiği için diyorum ki, bundan sonra Türkiye’de her hangi bir darbe teşebbüsü olmayacak. Türkiye’de darbeler dönemi bitti. Ben deniz, cuma akşamı gördüm ve anladım, bir darbe oluyor diye. Kendi irademle meclise gittim. Meclise giderken yollar boş, Çankaya’da hükümetten arkadaşlarımız da tekrar çağırmak için gittiğimde yine boş. Dönüşte tanklar, helikopterler. Kendi vatanımdaki insanlarıma kendi insanlarım ateş ediyorlar. Olacak iş değil. Bu FETÖ denilen şaşkın, zalim, hain, bu büyük çete harekete geçmiş. Ama önlendi. Meclisi açtım. Olağan üstü toplantıya çağırdım, cumartesi günü için. Partilere birer mektup yazdım, olağanüstü toplantıya ait. Milletvekillerinin davetini ilettim yayın organlarına. Ertesi günkü toplantıda 4 partinin 4’üde deklarasyonu ortak bildiri imza ettiler. O gece 3 parti vardı. AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi. Ama o gece hepsi ay yıldız taşıyan insanlarımız vardı ve biz meclisimizi açtık. ‘Senin bir yerde olman lazım. Ne olur ne olmaz. Ya bir şey olursa, lüzumlu olursa’ diyen arkadaşlarım oldu. İyi niyetle, kötü niyetle değil. Ama ben mademki kaptanım, kaptanlar gemilerini terk etmezler, fareler terk eder. Hepimiz olduğumuz yerde elimizden ne gelirse onu yapacağız. Geçit vermeyeceğiz. Gelişmeye devam edeceğiz inşallah” dedi.

"İnsanını seven bir nesle ihtiyacımız var"

Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ise “Bu yapıyı buraya kazandıran meclis üyelerimize de huzurlarınızda tekrar teşekkür ediyorum. Nice güzel nesiller yetiştirmek umuduyla ve mutluluğuyla inşallah güzel hizmetlere imza atar” dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz de, Birlik Vakfı’nın çalışmalarının özellikle bu coğrafyada düşünüldüğünde vatansever, milli, yerli, değerlerine sahip çıkacak nesillerin yetişmesi anlamında çok önemli, çok anlamlı bulduğunu söyledi.

Aksaray Valisi Aykut Pekmez ise, “Ülkemizin en önemli meselelerinden birisi yetişmiş insan gücüne sahip olmasıdır. Yani, her alanda, her meslekte, mesleğini iyi yapan, yapacak olan, eğitilmiş gençlere, nesle ihtiyacımız var. Ama son yaşadığımız olaylarda gösterdi ki, mesleğini iyi yapacak nesil, gençlerimizin milli değerlerimize, manevi değerlerimize, ahlaki değerlerimize, dini değerlerimize sahip çıkan, vatanını, milletini, bayrağını, ezanını, kısacası insanını seven bir nesle ihtiyacımız var. Birlik Vakfımız kurulduğu 1985 yılından beri bu saydığımız vasıflara sahip gençleri yetiştirmek için önemli hizmetler vermiş ve vermeye devam ediyor” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Birlik Vakfı Aksaray Şubesi’nin açılışı gerçekleştirildi.

Yasin Can