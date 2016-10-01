26. Dönem 2. Yasama Yılı Meclis Başkanı İsmail Kahraman’ın konuşmasıyla açıldı. Açış konuşmasını yapan TBMM Başkanı İsmail Kahraman, TBMM’nin 26. Yasama döneminin 2. Yasamı Yılının birinci birleşimini açtığını belirterek, toplantı yeter sayısının olduğunu ve gündeme geçtiklerini belirtti. Yasama yılının millet, devlet ve bütün insanlık için hayırlı olmasını temennisinde bulunan Kahraman, “Halkı için mücadele eden bütün tarihi şahsiyetlerimizi, manevi ve milli önderlerimizi hürmet ve minnetle yadediyorum. Meclisimiz önceki yasama yılında aktif ve verimli bir çalışma sergiledi. Hareketli bir yıl yaşadık. Fakat ne yazık ki Türkiyemiz bir darbe teşebbüsüyle karşılaştı. 15 Temmuz 1016 gecesi gecesi bir ihanet şebekesi milli varlık ve bütünlüğümüze kastetmeye kalkıştı. Türkiyemizin varlığa kasteden beyni yıkanmış, asker kıyafetli terörist bir grup millete ait silahları milletin bağrına doğrulttu. Tarihimizde olmayan ve dünya tarihinde de ender rastlanan bir trajedi yaşadık.Milli egemenliğin temsilcisi olan TBMM bombalandı. Helikopterlerin ateşine maruz kaldık. 14 polisimiz yaralandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi de bombalandı. Cumhurbaşkanımızı öldürmek için suikast teşebbüsünde bulundular. Menfur darbenin başlangıç saatlerinde, bir telkin olmadan TBMM’yi açtım. Cumartesi günü saat 14.00’ te TBMM’yi olağanüstü toplantıya davet ettiğimi siyasi partilere ve milletvekillerine duyurdum. Tanklar namlularını Meclise çevirmişken, uçakların açtığı ateşler altında her türlü zorluğu ve şahadeti gze alarak Meclise koşan ve gece boyunca mecliste yapılan toplantıya katılan milletvekillerimize teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

“Ankara’da bulunamayan diğer milletvekillerinin kalplerinin bu salondaydı” diyen Kahraman, “Milletvekillerimiz bulundukları illerde demokrasi nöbetlerine girdiler, mili sadaya öncülük ettiler. Bizler de topyekün meclis olarak üzerimize atılan bombalar altında 2. Defa gazi meclis ünvanına sahip olduk. Milli iradeyi gasp etmek isteyen hainlerin darbe kalkışması Muhterem Cumhuraşkanımız Recep Tayyip Eroğan’ın önderliğinde halkımızı meydanlara çağırması ve bütün mileltimizin parti farkı gözetmeksizin meydanları doldurması ve tanklara gögüslerini siper etmesiyle engellendi. Milletimizin DNA’sında yiğitlik, korkusuzluk ve cesaret vardır ve asil kanlıdır. Cesaret korkuyu alt etmek, yenmektir” şeklinde konuştu.

Milletin darbeyi yendiğini anlatan Kahraman, Türkiye’de atık darbe devri in kapandığını ifade etti.

Darbe sonrası Meclisteki olağanüstü toplantıya katılan siyasi partilere teşekkür eden Kahraman, “Bu toplantıya katılarak milli birlik ruhuna ve deomkarsiye sahip çıkan, AK Parti Genel Başkanı ve Bşabakanımız Binali Yılldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ve HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken ve siz eğerli milletvekillerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Partilerimiz Meclis çatısı altında sergiledikleri tutum ile halkımızın kenetlenmesine vesile oldular. Herkesin takdirle karşıladığı bu birlik ve bareberlik ruruhu Yenikapı Meydanındaki demokrasi mitingiye taçlandırıldı” diye konuştu.

Kahraman, meclisin fiziki yapısının büyük zarar gördüğünü hatırlatarak, “Bir bölümünü yaşayan müze olarak aynen muhafaza edeceğiz. Bunun dışında kalan yerler için genel bir düzenleme gerekmektedir. Bu ihtiyacı karşılamak için ‘Milletin meclisini millet yapar’ sloganıyla dayanışma halinde yenileme faaliyetlerine girişen STK’lara teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Milletin beklentilerinin medenice konuşarak karşılaması gerektiğine dikkati çeken Kahraman, “Bu konuda 4 siyasi partimizin de uzlaşma kültürünü yaşatarak verimli bir yasama yılı geçirmemize katkı sunacaklarına inanıyorum” şeklinde konuştu.

Meclisin yüklü bir gündeminin olduğunu anlatan Kahraman, “Türkiyemizin muasır medeniyet yarışında önde giden bir ülke olması için ihtiyaç duyduğumuz düzenlemeleri daha fazla gecikmeden yapmalıyız. En öncelikli konularımızdan biri sade, sivil, demokratik ve merkezinde bireyin olduğu yeni bir anayasa yapmaktır” dedi.

Yeni anayasa yapımı konusunun toplumun beklentisi olduğuna işaret eden Kahraman, “Bütün partilerimizin milletimize taahhütüdür. Bu taahhütü mümkün olan en geniş mutabakatla yerine getirmeliyiz. Bunun yanında meclis çalışmalarını düzenli hale getirecek yeni bir iç tüzük tanzim etmemiz gerekmektedir. Meclis kanun üretim merkezi değildir. Başka görevlerimiz de vardır. Kavgalı oturumlara sebep olan temel felsefe bir an önce değiştirilmelidir. Gündemde olması gereken diğer konular arasında Siyasi Partiler, Seçim ve Milletvekilleri Kanunları da vardır” dedi.

Kahraman, konuşmasında şunları kaydetti: “Bir yandan kardeşi kardeşe düşürmeye çalışan bölücü terör örgütü PKK, bir yandan dış güçlerin maşası olarak üzerimize salınan DAEŞ çeteleri, bunlarla kol kola devletimize suikast düzenleyen FETÖ ittifak halinde saldırıya geçmişlerdir. Türkiyemizin huzur ve güvenliğini bozmak isteyen bu şer güçlere karşı asker ve polisimiz tarafından kararlı bir şekilde yürütülen mücadele mutlaka başarıyla neticelenecektir.”