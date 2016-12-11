AK Parti, CHP ve MHP teröre karşı ortak tavır ortaya koydu. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, CHP Grup Başkanvekili Ergin Altay ve MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay'ın imzasıyla hazırlanan ortak bildiri, TBMM Genel Kurulunda okundu. Okunan bildiride şu ifadelere yer verildi:

“Dün İstanbul’da gerçekleştirilen hani saldırı, aziz Türk milletinin birliğine, bekasına, bütünlüğüne yönelik vahşi bir terör saldırısıdır. Bu terör saldırısıyla hiçbir kutsalı tanımayan teröristler, bir kez daha insanlık düşmanı terör yöntemlerini devreye sokmuşlardır. Hangi terör örgütü olursa olsun, bu saldırıyı yapanlar bilsin ki, aziz milletimizin birlik ve beraberliği bozulmayacak, bilakis daha da güçlenecektir. Unutulmamalıdır ki hiçbir talep terörizme meşruiyet, masumiyete dayanak gösterilemez. Terör hiçbir zaman Türkiye’yi teslim alamayacak, aziz milletimizi yıldıramayacaktır. Zira kadim bir geçmişe sahip bu aziz millet, şanlı tarihi boyunca önüne çıkan birçok engeli birlik ve beraberliği koruyarak, ortak aklı ve bilinci devreye sokarak bertaraf etmiştir. Şanlı tarihimizden aldığımız güçle terör saldırıları karşısında millet olarak topyekün mücadele edeceğimizden ve daha da kenetleneceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Teröre vereceğimiz en güzel cevap, kardeşliğimizi daha da güçlendirmektir. Daha önce PKK, DAEŞ, DHKP-C, FETÖ ve benzeri diğer terör örgütlerinin benzer şekilde yaptığı terör eylemleri karşısında millet olarak nasıl dik durduysak, nasıl terörün amacını boşa çıkardıysak, yine aynı şekilde çelikten bir irade koyacağız. Geçmişte defalarca canlı bomba eylemlerine girişen ve masum insanları katleden PKK, DAEŞ gibi kanlı terör örgütleri ve onların arkasındaki güçlerin destekçilerinin, milletimizin bu güçlü iradesi karşısında yok olacağı aşikardır. Milletimiz müsterih olsun. İnsanlık düşmanı teröristler yenilecek, aziz Türk milleti ve devleti muzaffer olacaktır. Millete kast etmeye çalışan teröristler ya yok olacak ya da adalete hesap verecektir. Bizler acımızın ortak olduğunu ve her türlü siyasi düşüncenin farklılığını bir kenara koyarak, bu derin acıyı paylaştığımızı, yüreğimizde hissettiğimizi özellikle ifade ediyoruz. 15 Temmuz’da milletimize ve onun iradesine karşı yapılan FETÖ darbe girişiminde ortaya koyduğumuz milli şuuru bu terör saldırıları karşısında da göstereceğimizi aziz milletimizin dikkatlerine sunuyoruz. Bizler bu bildiriye imza atan siyasi parti grupları olarak, devletimizin bekası ve silesinden çıktığımızın aziz milletimizin huzuru için terörle mücadelede güvenlik güçlerimizin sonuna kadar yanındayız. Terör saldırısı neticesinde şehit olan polislerimize, vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun.”

Daha sonra HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş söz aldı. Beştaş, bugün HDP olarak yayınladıkları bildiriyi okudu. İstanbul’daki bombalı saldırıyı kınadıklarını belirten Beştaş, “Büyük bir üzüntü duyuyor, yaşanmakta olan acıları paylaşıyoruz. Saldırılarda yaşamını yitirenlere rahmet ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Bu acıların bir an önce dinmesi ve yenilerinin yaşanmaması için herkes elinden geleni yapmalıdır. Türkiye hem iç hem dış politikada barış, demokrasi, insan hakları adına örnek bir ülke ve daha önemlisi politik bir aktör haline gelmelidir. Daha fazla gerginlik, kutuplaşma, çatışma üreten politikaları, dili ve uygulamaları derhal sonlandırmak gereklidir. Bu gidişe ‘dur’ demenin ilk adımı budur” ifadelerini kullandı.

Ahmet Umur Öztürk



