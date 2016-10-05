Çerkezköy’de son zamanlarda uyuşturucu tacirlerinin mesken tuttuğu Bağlık Mahallesi Kümeevler mevkiinde saat 10.00 sularında başlayan operasyon yaklaşık 2 saat sürdü. 120 polisin görev aldığı operasyonda özellikle bölgede bulunan 8 nokta, polis ve narkotik köpeği Çapkın tarafından didik didik arandı. Operasyon sırasında 112 ekibi de bölgede hazır bekletildi. Polis mahallenin giriş ve çıkışlarını kapattı.

Operasyonda hakkında arama kararı bulunan toplam 7 kişi gözaltına alınırken; şüphelilerin bazılarının üzerinden ise bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Emniyet güçlerinin çalışmaları sırasında konuşan mahalle sakinlerinden Y.B., "Her yeri arayın. Artık uyuşturucu satışının son bulmasını istiyoruz. 5 TL’ye aldıkları uyuşturucu yüzünden herkes tedirgin durumda. Benim abim de evde bu illet yüzünden yatıyor. Karnı şiş gözleri patlayacak gibi. Artık bu uyuşturucuyu satanların yakalanarak cezalarını çekmelerini istiyoruz" diyerek mahallede yaşananlara isyan etti.

CEZAEVİ FİRARİSİ POLİSİ HAREKET GEÇİRDİRDİ

Oldukça sakin başlayan operasyon İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerine gelen bir ihbar ile birden hareketlendi. Uzun zamandan beri aranan bir cezaevi firarisinin gündüz saatlerinde bölgedeki bir eve girip saklandığını öğrenen polis harekete geçti. Evin giriş kapısının önünde yatan köpek Çerkezköy Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevinde görevli ekipler tarafından uzaklaştırıldı. Bahse konu eve camdan giren polis, şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Şüpheli, polis tarafından yakalanırken eşi ile birlikte pencereden dışarı çıkarıldı. Şüpheli kendisini görüntülemek isteyen gazetecilere saldırmak isterken eşi ise "Ne çekiyorsunuz, sanki İbrahim Tatlıses’i yatağında yakaladılar" diye tepki gösterdi.

Gözaltına alındığı sırada zorluk çıkaran şüphelinin yakınları da birden polis ekiplerine saldırdı. Arbede Çevik Kuvvet ile Özel Harekat polislerinin desteğiyle engellenmeye çalışılırken, polisler havaya ateş açarak kalabalığı dağıttı. Arbede esnasında polis ekiplerine mukavemette bulunan şahsın kardeşi de gözaltına alındı.

Operasyon sonunda polis bölgeden ayrılırken mahallede iki grup arasında sözlü münakaşa başladı. Taraflar birbirlerini tehdit ederken Çevik Kuvvet ekipleri de tedbir amaçlı Türberdere Mezarlığı önünde bekletildi. Operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli sağlık kontrollerinin altından İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.