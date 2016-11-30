Malkara’da başlayan kar yağışı ilçe merkezinde etkisini göstererek devam ediyor. Gece saatlerinde başlayan karın yağışını gören Malkaralı vatandaşlar, dışarı çıkarak yılın ilk karını görme sevinicini yaşarken, sürücüler bir anda bastıran kar yağışı nedeniyle yolda ilerlemekte güçlük çekti.

İlçe genelinde meydana gelebilecek trafik kazaları nedeniyle trafik polisi ekipleri, yola çıkan araç sürücülerine dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Kar yağışının çiftçilere bereket getirdiğini ifade eden Fuat Can isimli genç, "Kar yağışı bizi mutlu etti. Karın yağması çiftçilerimiz için berekettir. Kar dolayısıyla çayımızı içtiğimiz sıcak bir ortamda dostlukların pekiştiğine inanıyoruz. Arkadaşlarımızla daha çok bir araya geliyoruz" dedi.

