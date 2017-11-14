Terapi Kulübü, ruh sağlığı uzmanlarıyla üyeleri bir araya getiriyor

Gönüllü bir ekip tarafından sosyal sorumluluk projesi olarak hayata geçirilen Terapi Kulübü kullanıma açıldı. Kulüp, ruh sağlığı uzmanlarıyla üyeleri bir araya getiren psikolojik sosyal ağ olarak kendini gösteriyor. C ve Sistem Programcıları Derneği Başkanı Kaan Aslan liderliğinde geliştirilen psikolojik sosyal ağın, ruh sağlığı uzmanlarının danışanlara ve üyelere gönüllü olarak yardımcı olması için birçok aracı bünyesinde barındırdığı belirtildi.

Terapi Kulübü hakkında bilgi veren Yüksek Bilgisayar Mühendisi ve Uzman Psikolog Kaan Aslan, "Ruh sağlığı uzmanları, Terapi Kulübü'nde danışanlara ve üyelere gönüllü olarak yardımcı olabiliyor. Kulüp aracılığı ile iletişim kurulan danışanlara çevrimiçi profesyonel terapi hizmetleri vermek mümkün. Sistemde terapi sürecinde ruh sağlığı uzmanlarının faydalanacağı pek çok araç da bulunuyor. Uzmanlar, bu araçları içeren sanal ofisi diledikleri gibi kullanabiliyor. Uzman olmayan üyeler, platformdaki samimi ortamda sorunlarını paylaşarak uzmanların görüşlerinden faydalanabiliyor. Bunun yanı sıra üyeler, hizmet veren pek çok uzman içinden kendileri için en uygun olanı bularak çevrimiçi profesyonel terapi hizmeti de alabiliyorlar. Açık bir ruhsal şikayeti olmayan üyelere de pozitif psikoloji bağlamında katkı sağlayacak olan sosyal ağda yeni farkındalıklar keşfetmek mümkün olabilecek. Üyeler iletişim ortamında kendi potansiyellerini arttıracak ipuçları yakalayabileceği gibi kulüp tarafından sağlanan çok sayıda araçtan faydalanabilecek" şeklinde konuştu.

Tanıtım görselini Sebahat Ersoy hazırladı

Terapi Kulübü'nün tanıtım görselini ise uluslararası alanda pek çok ödüle layık görülen Sebahat Ersoy’un hazırladığı ifade edildi. C ve Sistem Programcıları Derneği'nin denetleme kurulunda yer alan Sebahat Ersoy, "Yardımlaşma ruhuna sahip bu değerli sosyal sorumluluk projesine küçük de olsa bir katkıda bulunmak beni çok mutlu etti. Yardımlaşmaya ihtiyaç duyduğum anlardaki hislerimi sembolleştirmeyi denediğim bir görsel tasarladım" dedi.