Barcelona'da bu sezon mükemmel bir başlangıç sergilemesine rağmen Fatih Terim ile kriz yaşayan Arda Turan, tekrar Milli Takım'a dönüyor.

Milli futbolcumuz, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda yeniden milli takımda olacağını açıkladı.

Arda Turan 'Hocamızla konuştuk ülkemiz için yeniden hepberaberiz inşallah...' notuyla bir fotoğraf paylaştı ve yeniden milli takıma döndüğünü belirtip Terim ile aralarındaki buzları erittiğini ilan etti. (Rıdvan Turşak)

Ayrıca bir süredir milli takım kadrosuna dahil edilmeyen Burak Yılmaz, Selçuk İnan ve Gökhan Gönül aday kadroda yer aldı.

RIDVAN TURŞAK