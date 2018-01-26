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Terör yandaşlarından vatandaşa tekme tokat dayak kamerada

Kadıköy'de “Zeytin Dalı" harekatını protesto eden bir grup, kendilerine tepki gösteren 3 kişiyi tekme tokat dövdü. Olayı soruşturan Terörle Mücadele polisi, 5 zanlıyı gözaltına alırken, Kadıköy'de yaşanan saldırı da güvenlik kameralarına yansıdı.

Terör yandaşlarından vatandaşa tekme tokat dayak kamerada

26 Ocak 2018 16:45
Terör yandaşlarından vatandaşa tekme tokat dayak kamerada - Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, TSK’nın Afrin’e yönelik düzenlediği "Zeytin Dalı" harekatını protesto ederek sosyal medya üzerinden örgütlenen bir grup eylemci, 21 Ocak Pazar günü Kadıköy’de eylem yaptı. Devlet aleyhine slogan atan gruba kafede oturan bazı gençler tepki gösterdi. Kendilerine tepki gösteren 3 kişiyi kafede oturdukları sırada tekme tokat döven Y.Y., A.T.T., M.Y., B.A. ve A.S. adlı 5 saldırgan bugün terör polisince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Terör yandaşlarının kafedeki gençleri tekme tokat dövmesi güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde birkaç genç, kafede oturarak sohbet ediyor. Bir süre sonra eylemciler gençlerin yanlarına geliyor. Bir süre yaşanan tartışmadan sonra saldırganlar oturan gençleri tekme tokat dövüyor.
Ayrıca yine sosyal medya üzerinden örgütlenerek terör propagandası yaptığı tespit edilen DKP/BÖG adlı örgüte mensup U.B.Ç., ve A.E.E. adlı 2 zanlı İstanbul ve İzmir’de düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan toplam 7 kişi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi’ne götürüldü.

Sadık Kahraman

 

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