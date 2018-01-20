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Teröristler böyle bombalandı!

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) jetlerinin Afrin'deki çok sayıda PKK/PYD-YPG hedeflerini vurdu.

Teröristler böyle bombalandı!

20 Ocak 2018 21:32
Teröristler böyle bombalandı! - Tıkla İzle

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) jetlerinin Afrin'deki çok sayıda PKK/PYD-YPG hedeflerini vurdu. Afrin kırsalında hareket halindeki PYD militanlarının Türk topçusu tarafından vurulma anının görüntüleri ortaya çıktı.

Obüsler PKK/PYD hedeflerini vuruyor, tanklar sınıra yığılıyor

Hatay'ın Hassa ilçesindeki sınır birliklerinde yer alan fırtına obüsleri, Afrin'deki PKK/YPG-PYD hedeflerine son 1 saat içerisinde 12 atış yaparken, yaklaşık 30 tank sınırın sıfır noktasına konuşlandırıldı.

Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Hatay'ın Hassa ilçesindeki sınır birliklerinde yer alan fırtına obüsleri, PKK/YPG-PYD hedeflerine son 1 saat içerisinde 12 atış yaptı.

Kara operasyonunda askeri araçların Afrin'de rahat geçiş yapabilmesi amacıyla Qara Baba kasabasındaki Karasu çayına yapılacak köprü için gereken betonları taşıyan kamyonlar, obüs atışlarının sağladığı güvenlikle sınırın karşı tarafına geçti.

Sınır birliklerine tank sevkiyatı akşam saatlerinde de devam etti. Türkiye'nin çeşitli kentlerinden Hatay'daki bazı birliklere sevk edilen tanklardan 30’u, yüklü oldukları tırlarla birlikte Hassa ilçesinde sınırın sıfır noktasına geldi. 30 tanklık konvoya daha sonra zırhlı personel taşıyıcı araçlar da katıldı. Tankların Afrin'e girmesi bekleniyor.

 

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