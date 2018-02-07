TESAK Çarşamba Akşamüstü Söyleşileri bugün başlıyor

Maltepe Üniversitesi ve Kadıköy Belediyesi işbirliğinde düzenlenen Felsefe Söyleşileri bugün başlıyor. Bu sene 18’incisi düzenlenecek olan Felsefe Söyleşileri’nin bugünkü konusu, ‘Sinema ve Felsefe’ olacak. TESAK Çarşamba Akşamüstü Söyleşileri bugün saat 18.30’da TESAK’ta başlayacak ve 14-21-28 Şubat tarihlerinde de devam edecek.

İoanna Kuçuradi sinema ve felsefe hakkında konuşacak

TESAK’ın bugünkü konuğu Maltepe Üniversitesi İnsan Hakları Merkezi Müdürü Prof. Dr. İoanna Kuçuradi. Sinema ve felsefe hakkında konuşacak TESAK'tan konu ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Bu söyleşinin amacı bir yandan felsefenin sinemaya film yapanlara insan durumlarını çerçevelemede neler kazandırabildiğini; diğer yandansa filmlerin bir felsefi düşünceyi nasıl görüntü haline getirdiğini, dolayısıyla o düşüncenin daha çok insana ulaşabilmesini nasıl sağladığını; yanından geçip göremediğimiz insansal ve insanca durumları görmemize, bunlar üzerinde kafa yormamıza ve ilişkilerimizi sorgulamamıza nasıl yol açabildiğini göstermektir. Bu konuşmada bazı felsefe kavramları ve bazı değerler ‘Otel Ruanda’, ‘Ateşkes’, ‘Schindler’in Listesi’, ‘Nuremberg Mahkemesi’, ‘Başkalarının Hayatı’ gibi filmlerle görülür hale getirilmeye çalışılacaktır".

7 Şubat’ta yapılacak olan ‘Tarkovski Sinemasında Etik’ başlıklı söyleşinin konuğu Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Elif Nuyan olacak. 21 Şubat’taki ‘Sanat Felsefesi ve Sinema Hayatı’ başlıklı söyleşinin konuşmacısı ise Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Abdullah Kaygı olacak.

TESAK Çarşamba Akşamüstü Söyleşilerinin son günü olan 28 Şubat’ta da Sinemada Felsefe Sorunları: Ömer Kavur’un ‘Anayurt Oteli’ Ne Felsefeyle Bakmak’ başlıklı konuşma ile tamamlanacak. Konuşmacı olacak katılacak isim ise Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Işık Eren.

Yetkililerin açıklamasına göre, her Çarşamba saat 18.30’da TESAK’ta yapılacak olan etkinliğe katılım ücretsiz olup giriş kartları, etkinlik tarihinden bir hafta önce TESAK danışmadan alınabilecek.