Tezgahtara ismiyle hitap edince işi kolay oldu

Manavgat Kapalı Çarşıda Hedef Kuyumcuya giren bir kişi, tezgahtar bayana kuyumcu sahibinin ismini vererek arkadaşı olduğunu ve altın künyeyi almak istediğini söyledi. Künye çeşitlerini gösteren tezgahtar, müşteri gibi giren dolandırıcının beğendiği künyenin 600 TL olduğunu söyledi. Bunun üzerine dolandırıcı, iddiaya göre ‘Eşim, patronunuz Mustafa beyin yanında. Eşime hemen gösterip getireceğim. Beğenirse alacağım” diyerek dükkandan uzaklaştı. Aradan 10 dakika sonra işyeri sahibinin dükkana gelmesi üzerine tezgahtar bayan durumu anlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen işyeri sahibi, öyle birisini tanımadığını ve işyerine de gelmediğini söylemsi üzerine kişinin dolandırıcı olduğu anlaşıldı.

Tezgahtar Esma Aydın Yıldız, 20 yıldır bu işi yaptığını ve ilk defa başına böyle bir şey geldiğini söyledi. Dolandırıcının işyerine geldiğinde Esma hanım diyerek kendi ismini söylemesi ve patronun ismini vermesi üzerine hiç şüphelenmediği anlatan Yıldız, “Patronumun az ilerde başka bir iş yeri var. Oradan sürekli patronumuzun arkadaşları dükkana gelir. Bu şahıs geldi işyerinde künyelere baktı. Bir tanesini beğendi. Fiyatının 600 TL olduğunu söyledim. Daha sonra bana “eşim, patronunuz Mustafa beyin diğer dükkanında. Ona hemen gösterip geleceğim” dedi. Bende o an hiç şüphelenmedim. Telefon numarasını aldım. Aradan 10 dakika geçti. Patronumuz Mustafa bey geldi. Böyle böyle bir müşteri geldi” dedim. Oda bana ‘dükkana hiç kimse gelmedi” dedi. Bunun üzerine güvenlik kameralarını inceledik. Mustafa bey adamı tanımadığını söyleyince dolandırıldığımı anladım. Bizim başımız yandı. Başkasının yanmasın. Vatandaşlarımız bu adama karşı dikkatli olsunlar ve polise haber versinler” dedi.