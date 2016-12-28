THY Euroleague’de 15. hafta heyecanı yarın ve 30 Aralık Cuma günü oynanacak karşılaşmalar ile yaşanacak ve normal sezonun ilk yarısı bu maçlarla sona erecek. Haftanın açılış maçında Anadolu Efes, Real Madrid’i Abdi İpekçi Spor Salonu’nda ağırlayacak. Fenerbahçe Yunan ekibi Olympiakos’a konuk olurken, Galatasaray Odeabank ise Brose Baskets Bamberg ile İstanbul'da oynayacak. Haftanın son maçında Darrüşafaka Doğuş İspanya’da Barcelona Lassa ile karşılaşacak.

THY Euroleegue’de 15. haftada oynanacak maçların programı şöyle:

29 Aralık Perşembe

20.00 Anadolu Efes - Real Madrid

21.00 Kızılyıldız - CSKA Moscow

22.00 Olympiakos - Fenerbahçe

22.45 EA7 Olimpia Milano - Zalgiris Kaunas

23.00 Baskonia - Maccabi FOX Tel Aviv

30 Aralık Cuma

19.00 UNICS Kazan - Panathinaikos Superfoods

20.00 Galatasaray Odeabank - Brose Baskets Bamberg

23.00 FC Barcelona Lassa - Darüşşafaka Doğuş