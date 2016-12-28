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THY Euroleague’de 15. hafta heyecanı

THY Euroleague’de 15. haftanın açılış maçında Anadolu Efes, sahasında Real Madrid ile karşılaşacak.

THY Euroleaguede 15. hafta heyecanı

28 Aralık 2016 10:41

THY Euroleague’de 15. hafta heyecanı yarın ve 30 Aralık Cuma günü oynanacak karşılaşmalar ile yaşanacak ve normal sezonun ilk yarısı bu maçlarla sona erecek. Haftanın açılış maçında Anadolu Efes, Real Madrid’i Abdi İpekçi Spor Salonu’nda ağırlayacak. Fenerbahçe Yunan ekibi Olympiakos’a konuk olurken, Galatasaray Odeabank ise Brose Baskets Bamberg ile İstanbul'da oynayacak. Haftanın son maçında Darrüşafaka Doğuş İspanya’da Barcelona Lassa ile karşılaşacak.

THY Euroleegue’de 15. haftada oynanacak maçların programı şöyle:

29 Aralık Perşembe
20.00 Anadolu Efes - Real Madrid
21.00 Kızılyıldız - CSKA Moscow
22.00 Olympiakos - Fenerbahçe
22.45 EA7 Olimpia Milano - Zalgiris Kaunas
23.00 Baskonia - Maccabi FOX Tel Aviv

30 Aralık Cuma
19.00 UNICS Kazan - Panathinaikos Superfoods
20.00 Galatasaray Odeabank - Brose Baskets Bamberg
23.00 FC Barcelona Lassa - Darüşşafaka Doğuş 

Etiketler: Euroleague


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