THY Euroleague’de 25. hafta heyecanı yarın ve 9 Mart Cuma günü oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Haftanın açılış maçındaki Khimki Moskova, AX Armani Exchange Olimpia Milano’yu ağırlayacak. Türk temsilcilerinden Anadolu Efes, yarın Sinan Erdem Spor Salonu’nda İsrail ekibi Maccabi FOX Tel Aviv ile mücadele edecek. Diğer Türk takımı Fenerbahçe Doğuş da 9 Mart’ta deplasmanda Zalgiris Kaunas ile karşılaşacak.
THY Euroleague’in 25. haftasında oynanacak karşılaşmaların TSİ programı şöyle:
Yarın
20.00 Khimki Moskova - AX Armani Exchange Olimpia Milano
20.30 Anadolu Efes - Maccabi FOX Tel Aviv
22.30 Valencia Basket - Saski Baskonia
23.00 Real Madrid - Panathinaikos Superfoods
9 Mart Cuma
20.00 CSKA Moskova - Unicaja Malaga
21.00 Zalgiris Kaunas - Fenerbahçe Doğuş
22.00 Olympiakos - Brose Baskets Bamberg
23.00 Barcelona Lassa - Kızılyıldız
Oğuzhan Ort