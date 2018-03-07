THY Euroleague’de 25. hafta heyecanı yarın ve 9 Mart Cuma günü oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Haftanın açılış maçındaki Khimki Moskova, AX Armani Exchange Olimpia Milano’yu ağırlayacak. Türk temsilcilerinden Anadolu Efes, yarın Sinan Erdem Spor Salonu’nda İsrail ekibi Maccabi FOX Tel Aviv ile mücadele edecek. Diğer Türk takımı Fenerbahçe Doğuş da 9 Mart’ta deplasmanda Zalgiris Kaunas ile karşılaşacak.

THY Euroleague’in 25. haftasında oynanacak karşılaşmaların TSİ programı şöyle:

Yarın

20.00 Khimki Moskova - AX Armani Exchange Olimpia Milano

20.30 Anadolu Efes - Maccabi FOX Tel Aviv

22.30 Valencia Basket - Saski Baskonia

23.00 Real Madrid - Panathinaikos Superfoods

9 Mart Cuma

20.00 CSKA Moskova - Unicaja Malaga

21.00 Zalgiris Kaunas - Fenerbahçe Doğuş

22.00 Olympiakos - Brose Baskets Bamberg

23.00 Barcelona Lassa - Kızılyıldız

Oğuzhan Ort