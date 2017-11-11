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THY Euroleague’de Türk takımlarından 2’de 2

THY Euroleague’in 6. haftasında Fenerbahçe Doğuş, Almanya deplasmanında Brose Baskets Bamberg’i, Anadolu Efes de İspanya’da Barcelona Lassa’yı mağlup etti.

THY Euroleaguede Türk takımlarından 2de 2

11 Kasım 2017 12:03

THY Euroleague’de 6. hafta sona erdi. Haftanın açılış maçında CSKA Moskova evinde Valencia Basket’i 94-67 mağlup etti. Bu haftanın önemli müsabakalarından olan maçta ise Maccabi FOX Tel Aviv, konuk ettiği Real Madrid’i 90-83’lük skorla yendi. Haftanın kapanış maçında da Unicaja Malaga, Kızılyıldız’ı 79-65 mağlup etti.

Anadolu Efes, ilk galibiyetini İspanya’da aldı

Türk takımları, Euroleague’de bu haftayı deplasmanda geçirdi. Anadolu Efes, İspanya’da Barcelona Lassa’yı 89-85 yenerek, bu sezon ki ilk galibiyetini elde etti. Fenerbahçe Doğuş ise Almanya deplasmanında Brose Baskets Bamberg’i 80-57 gibi farklı bir skorla geçti.

Lider CSKA Moskova

THY Euroleague’de 6 hafta geride kalırken, CSKA Moskova liderliğini sürdürüyor. CSKA’yı averajla ikinci sırada BC Khimki takip ediyor. Haftayı Fenerbahçe Doğuş üçüncü sırada tamamlarken, Anadolu Efes de 15. sırada bitirdi. Ligde son sırada ise EA7 Olimpia Milano bulunuyor.

THY Euroleague’in 6. Haftasında oynanan maçların toplu sonuçları şöyle:

Rusya CSKA Moskova: 94 - Valencia Basket: 67
Maccabi FOX Tel Aviv: 90 - Real Madrid: 83
EA7 Olimpia Milano: 62 - Zalgiris Kaunas: 94
FC Barcelona Lassa: 85 - Anadolu Efes: 89
BC Khimki: 91 - Saski Baskonia: 90
Brose Baskets Bamberg: 57 - Fenerbahçe Doğuş: 80
Olympiakos: 62 - Panathinaikos: 70
Unicaja Malaga: 79 - Kızılyıldız: 65 

Oğuzhan Ort

Etiketler: Anadolu Efes, THY Euroleague

 

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