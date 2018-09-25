Ticari araç ile pat pat çarpıştı: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre Bartın istikametinden Çaycuma istikametine seyir halinde olan Cem Ö.'nün kullandığı 67 TR 250 plakalı araç, önünde aynı istikamette seyir halinde bulunan Yılmaz G.'nin kullandığı pat pat tabir edilen tarım aracına çarptı. Çarpma sonucu pat-pat tabir edilen tarım aracında bulunan sürücü Yılmaz G. ve araçta bulunan Mihraç G. yararlandı.

Yaralılara olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince ilk müdahaleyi yapılırken daha sonra ambulanslarla Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.



Gülcan Çolak