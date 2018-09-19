Kaza, Tunceli'de Elazığ Caddesi'nde meydana geldi. Hız yapan tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşarak karşı şeride geçti. Bina önlerinde park halindeki araçları sürükleyerek durabilen tır, 7 aracı kullanılamaz hale getirdi.Tırın sürüklediği araçlardan biri de iş yerine girdi.

Gece yarısı meydana gelen kazada,ölen olmazken hafif yaralanan sürücü Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Trafikte zaman zaman aksamalara neden olan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ercan Topaç