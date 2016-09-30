Olay, Sultanbeyli Mehmet Akif Mahallesi, Fatih bulvarı üzerinde bulunan bir cep telefon bayisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 14.30 sıralarında 2 zanlı 200 Dolar bozdurmak bahanesiyle dükkâna geldi. Zanlılardan bir tanesi yabancı dil ile Dubai’den geldiklerini, karınları aç olduğu için 200 doları bozdurmak istediklerini söyledi. Bunun üzerine cep telefonu bayisinde bulunan yetkili işlemlere başladı. Bu esnada hırsız 200 doların karşılığı olan 600 TL'yi yetkilinin elinden aldı. Hırsızın tırnakçılık yöntemi ile para çalmaya çalıştığını fark eden dükkan sahibi harekete geçti. İş yeri sahibi hırsızın elinden çaldığı parayı geri aldı. Daha sonra yetkili, tırnakçı hırsızı iş yeri içerinde bulunan koltuğa oturturken diğer çalışanlar da kaçmaması için tırnakçı hırsızın arkadaşını tuttu. Bu sırada dükkânın önünde bir polis aracı olduğunu fark eden işletmeci hızla polis aracına yöneldi. Bunun üzerine fırsattan istifade eden tırnakçı hırsız koltuktan kalkarak hızla dükkandan çıktı. Diğer hırsız ise çalışanlar tarafından tutularak kaçması önlendi. Daha sonra dükkana gelen polis ekipleri yapılan işlemlerin ardından hırsızı gözaltına alarak karakola götürdü. İzini kaybettiren diğer zanlı için ise arama başlattı.

Cenk İşver