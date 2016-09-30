Diğer
Kategoriler

Tırnakçı baltayı taşa vurdu

Sultanbeyli'de tırnakçılık yöntemiyle hırsızlık yapmaya çalışan hırsızlar, iş yeri yetkilisinin dikkati sayesinde yakalandı. O anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.


30 Eylül 2016 11:12

Olay, Sultanbeyli Mehmet Akif Mahallesi, Fatih bulvarı üzerinde bulunan bir cep telefon bayisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 14.30 sıralarında 2 zanlı 200 Dolar bozdurmak bahanesiyle dükkâna geldi. Zanlılardan bir tanesi yabancı dil ile Dubai’den geldiklerini, karınları aç olduğu için 200 doları bozdurmak istediklerini söyledi. Bunun üzerine cep telefonu bayisinde bulunan yetkili işlemlere başladı. Bu esnada hırsız 200 doların karşılığı olan 600 TL'yi yetkilinin elinden aldı. Hırsızın tırnakçılık yöntemi ile para çalmaya çalıştığını fark eden dükkan sahibi harekete geçti. İş yeri sahibi hırsızın elinden çaldığı parayı geri aldı. Daha sonra yetkili, tırnakçı hırsızı iş yeri içerinde bulunan koltuğa oturturken diğer çalışanlar da kaçmaması için tırnakçı hırsızın arkadaşını tuttu. Bu sırada dükkânın önünde bir polis aracı olduğunu fark eden işletmeci hızla polis aracına yöneldi. Bunun üzerine fırsattan istifade eden tırnakçı hırsız koltuktan kalkarak hızla dükkandan çıktı. Diğer hırsız ise çalışanlar tarafından tutularak kaçması önlendi. Daha sonra dükkana gelen polis ekipleri yapılan işlemlerin ardından hırsızı gözaltına alarak karakola götürdü. İzini kaybettiren diğer zanlı için ise arama başlattı. 

Cenk İşver

Etiketler: sultanbeyli, Tırnakçı


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 26°C

  • Ankara

    Ankara 22°C

  • İzmir

    İzmir 29°C

  • Bursa

    Bursa 27°C

  • Trabzon

    Trabzon 20°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!