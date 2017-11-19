TOFAŞ, içerde Efes'i devirdi

Nilüfer Tofaş Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya Pierria Henry, Sammy Mejia, Tony Crocker, Raymar Morgan, Muhsin Yaşar beşiyle başlayan mavi-yeşilliler, ilk basketini Tony Crocker'ın üçlüğüyle buldu. Kaptan Mejia'nın sayılarıyla 5. dakikayı 8-7 üstünlükle geçen Bursa temsilcisi, Kenny Kadji, Sammy Mejia ve Tony Crocker ile skor üretmeye devam ederek ilk çeyreği 19-17 üstünlükle kapattı.

İkinci periyota iki takım da sert savunmayla başlarken, ilk 3 dakikalık dilimse tek basket Pierria Henry'den geldi. Josh Owens, Barış Ermiş ve Tony Crocker'ın elinden bulduğu sayılarla 15. dakikayı 29-21 önde geçti. Taraftarının desteğiyle temposunu artıran ve hızlı hücumlarla farkı açan TOFAŞ, Crocker, Barış, Josh Owens, Pierria Henry ve Yiğit Arslan'ın basketleriyle soyunma odasına 42-28 üstün girdi.

Üçüncü periyota Simon, Dunston ve Stimac'ın sayılarıyla hızlı başlayan konuk Anadolu Efes, 25. dakikada durumu 45-39'a getirdi. Josh Owens'ın basketleriyle nefes alan Bursa temsilcisi, 26. dakikada 49-41 üstünlüğünü korusa da İstanbul temsilcisi, Stimac, Simon ve Mc Collum'un basketleriyle 28. dakikada farkı 2'ye indirdi: 49-47.

Barış Ermiş'in son saniye basketiyle son çeyreğe 54-51 önde giren TOFAŞ Basketbol Takımı, dördüncü çeyreğe de Raymar Morgan'ın sayılarıyla etkili bir başlangıç yaptı. Tony Crocker, Kenny Kadji ve Barış Ermiş'in üçlükleriyle bitime 5.16 kala farkı yeniden çift hanelere (69-59) çıkaran Mavi Yeşilliler, Ledo ve Stimac'ın sayılarına Mejia'nın üçlüğüyle cevap vererek son 3.19'a girerken skoru 72-64'te tuttu. Pierria Henry, Sammy Mejia ve Raymar Morgan'ın faul çizgisinden kaydettiği sayılarla sonuca giden TOFAŞ, son basketini de Kenny Kadji'nin elinden bularak parkeden 80-69 galip ayrıldı.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Erşan Kartal xx, Halit Can Cihan xx, Alper Özgök xx

TOFAŞ: Pierria Henry xx 7, Sammy Mejia xx 18, Tony Crocker xx 16, Raymar Morgan xx 6, Muhsin Yaşar xx, Barış Ermiş xx 9, Yiğit Arslan xx 3, Josh Owens xx 10, Kenneth Kadji xx 11

Anadolu Efes: Ricardo Ledo xx 13, Doğuş Balbay xx 3, Krunoslav Smion xx 12, Bryant Dunston xx 12, Vladimir Stimac xx 13, Errick McCollum xx 5, Birkan Batuk xx 3, Brock William Motum xx 8

1. Periyot: 19-17 (TOFAŞ lehine)

Devre: 42-28 (TOFAŞ lehine)

3.Periyot: 54-51 (TOFAŞ lehine)

(MA-TK-S)

Mesut Alan - Samet Doğru

