Tokat'ta 30 milyon TL'lik Meydan Projesi'nin temeli törenle atıldı

Tokat Belediyesi tarafından yapılan 30 milyon TL'lik Meydan Projesi'nin temel atma töreni otopark inşaatı yanında yapıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya'nın katılımı ile düzenlenen törene vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, törenin açılış konuşmasında Taşhan ile Hatuniye Camisi başta olmak üzere 16 tarihi eserin bulunduğu Meydan Çarşısı bölgesinin cazibe merkezi haline geleceğini söyledi. Meydan Çarşısı'nın 9 bin metrekarelik bir meydana kavuşacağını ifade eden Başkan Eroğlu, "Tarihi Meydan Cami ile Taşhan arasında dükkanların kestiği o alan açılmış olacak. Tokat'ın turizmi ev tarihine hizmet edeceğimiz önemli bir çalışma olacak. Diğer taraftan burası şehrin can damalarından bir tanesi. Bir taraftan ticareti bitirmeme anlamında yeni yapacağımız güzel dükkanlarda da insanların ticaretlerini daha iyi ve modern şartlarda yapmasını sağlayacağız" dedi.

AK Parti Tokat Milletvekili Celil Göçer ise projenin önemine değinerek, devam eden projelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Tokat'ta bir ilim, irfan geleneği olduğunun altını çizen Göçer, Anadolu'nun ilk medresesinin Tokat'ta kurulduğunu söyledi.

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya da projede emeği geçenlere teşekkür etti. 15 yıl belediye başkanlığı yaptığını ifade eden Kaya, Turhal ilçesinde kurulan et kombine tesisine değinerek, "Bu necip Türk milletinin kahraman evlatları böyle bir araya gelmeyi çok beceremezler. İkisi bir araya geldiği zaman geçinemezler. Ama 3 farklı belediye başkanımız devletimizin kurumu ve bir sivil toplum örgütünün önemli kooperatifi bir araya gelip bu şehrin ekonomik olarak kalkınması, istihdamına katkıda bulunması noktasında, hayvancılığa destsek olması noktasında muhteşem eser meydana getirmişler" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin önemli bir süreçten geçtiğinin altını çizen Kaya, "Bu coğrafyanın içerisindeki terörle ilgili mücadelede önemli mesafeler kat ettik. Rabbime hamd ediyorum. Bu vatanın terörden temizlenmesi noktasında vücudunu siper eden canını feda eden gerek ordu mensuplarımıza, koruyucularımıza ve emniyet mensuplarımıza minnet borcumuz var. Ama aynı zamanda bu ülkenin sınırlarının güneyinde terör devleti kurmak isteyen teröristlere karşı bugün bir mücadele yapılıyor. Dolayısı ile oradaki kardeşlerimize evlatlarımıza dua etmek onları hayır ile yad etmek ve onlara imkanlarımız nispetinde sahip çıkmak hepimizin görevi. Ben bir kez daha bu vatan, devlet, bayrak için bu ülke için fedai can eden bütün şühedayı rahmetle anıyorum" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından düğmeye basmak suretiyle Meydan Projesi’nin temeli dualarla atıldı.

Nurhan İçmez - Dursun Ekrem Er - Hasan Ay