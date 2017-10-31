Tokat'ta kitap fuarına yoğun ilgi

Anadolu'nun ilk Türk-İslam Medresesi'nin bulunduğu Tokat'ta 101 yazarın kitapseverlerle buluşacağı, 85 yayın evi ile 1 milyon kitabın yer aldığı kitap fuarı törenle açıldı. Tokat Belediyesi ve Eğitim Evi Organizasyonunun birlikte düzenlediği kitap fuarı açılışına protokolün yanı sıra öğrenciler ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Törende konuşan Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, 'Okuyan Kitap Şehri Tokat' sloganıyla ilki düzenlenen kitap fuarında 17 konferans, 11 şiir dinletisi, 60 söyleşi, 82 imza programı olmak üzere 170 etkinlik yapılacağını söyledi. Birçok medeniyetin beşiği olan şehirlerden birisi olan Tokat'ta kitap fuarı heyecanı yaşandığını belirten Başkan Eroğlu, ilkleri gerçekleştirdiklerini kaydetti. Okumanın beşikten mezara kadar bitmeyen bir maraton olduğunu belirten Başkan Eroğlu,"Okumayı sadece okulla sınırlandırmamak lazım. Okuyorken okumayı, yada okuma alışkanlığını bir taraftan önemserken okulu bitirdikten sonra okumanın bitiyor olduğu gibi bir algıya kapılmanın son derece yanlış olduğunu düşünüyorum. Tokat'ta bunu kırmak bir farkındalığı oluşturmak için hep gayret ediyoruz" dedi.

Başkan Eroğlu, hedeflerinin 500 bin insanı kitap fuarı ile buluşturmak olduğunu belirterek,"500 bin insanımızı 1 milyon kitapla tanıştırıp yapacağımız etkinliklerle beraber dolu dolu bir çalışma olacağına inanıyorum. Bu güzelliği oluşturan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Vali Ömer Toraman ise Tokat'ın bir kültür ve medeniyet şehri olduğunu ifade ederek,"Medeniyetler, ilimi faaliyetleri, edebiyat faaliyetleri mahsulünü kitap olarak verir. Medeniyetler ürettiklerini, bilgilerini kitaplar aracılığı ile gelecek kuşaklara nesillere intikal ettirir. O nedenle kitap bizim medeniyetimiz içinde çok önemli eserdir. Bu fuar okuyucusu ile yazarı buluşturan büyük bir organizasyon" diye konuştu.

Kitap fuarına yoğun ilgi

Yapılan konuşmaların ardından kitap fuarının açılışı protokol, öğrenciler ve vatandaşlar birlikte dualarla kurdele keserek yaptı. Açılışla birlikte vatandaşlar 1 milyon kitabın stantlarda yer aldığı fuara yoğun ilgi gösterdi. Öğrenciler hayranı oldukları yazarlara kitaplarını imzalattırarak farklı bir heyecan yaşadı. Kitap fuarında ünlü yazar ve düşünce adamı Rasim Özdenören, öğrencilerin yoğun ilgisi ile karşılaştı. Özdenören, açılan fuarların genel kanaatin tersine kitap okumaya yoğunlaşmanın göstergesi olduğunu söyledi.

31 Ekim- 8 Kasım tarihleri arasında devam edecek fuar 9 gün boyunca Tokat Cumhuriyet Meydanı'nda açık kalacak. Bölgenin en büyük fuarı olma özelliğini taşıyan organizasyonda söyleşiler, konferanslar, şiir dinletileri ve imza etkinlikleri yapılacak. İlkokul, ortaokul ve lise seviyesindeki tüm öğrenciler kitap günleri boyunca sevdikleri yazarlar ve kitaplarla bir araya gelecekler.

Nurhan İçmez