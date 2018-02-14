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Tomruk yüklü kamyon devrildi

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, seyir halindeki kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında ölen ya da yaralanan olmazken, araçta maddi hasar oluştu. Kaza, Çukurca-Muratlı kavşağında meydana geldi.

Tomruk yüklü kamyon devrildi

14 Şubat 2018 13:43

Edinilen bilgiye göre, Çukurca beldesinden tomruk yükleyip yola çıkan kamyon şoförü Salih Güney, Çukurca -Muratlı Kavşağında karşı yönden gelen aracın yolu ortalaması sonucu kaygan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrildi. Kamyonun devrilmesi sonucu elektrik direkleri de göçtü. Göçen elektrik direkleri sebebiyle kısa bir elektrik kesilmesine neden oldu.

Vatandaşlar, “Bu yolun dar ve virajlı olmasının dışında bahçeye dikilen ağaçlarda trafik kazasına sebep oluyor. Önlem alınmazsa bu yolda daha çok kaza olacaktır” dedi. 

Tamer Yiğit
 

 

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