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Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

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Trabzon AK Parti'de kutlamalar başladı

Trabzon'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aldığı yüzde 70'in üzerindeki oy ve milletvekili seçiminde alınan yüzde 58'i aşan oy oranı ile AK Parti Trabzon İl Teşkilatı'nda kutlamalar başladı.

Trabzon AK Partide kutlamalar başladı

24 Haziran 2018 21:32

AK Parti İl Başkanlığı'nın hemen ön tarafına asılan dev ekrandan seçim sonuçlarını takip eden vatandaşlar, çalışan AK Parti şarkıları ile adeta coşarken, atılan havai fişeklerle birlikte coşku doruğa ulaştı. KTÜ'de okuyan Afrikalı öğrenciler de yöresel dansları ile sevinç gösterilerine katılırken, AK Partililer Erdoğan resimleri, Türk bayrakları ve AK Parti flamaları ile araçları ile şehir turu attılar.

AK Parti'de bu kutlamalar olurken, diğer partilere bakıldığında ise Trabzon’da sessizlik hakim.

Ozan Köse 

 

 

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