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Trabzonspor değer kaybediyor

Sezonun ilk yarısında istenen performansı gösteremeyen Trabzonspor’un oyuncuları değer kaybetmeye devam ediyor. Bordo-mavililerin kadrosunda yer alan futbolculardan 15’inin değeri düşerken, toplam kayıp ise 8 milyon 800 bin Euro.

Trabzonspor değer kaybediyor

30 Ocak 2017 16:00

Spor Toto Süper Lig’e kötü bir başlangıç yapan Trabzonspor, ilk yarıda oynanan 16 karşılaşmada sadece 5 galibiyet alabilmişti. Ligin ikinci yarısına başlarken kadrosuna önemli takviyeler yapan bordo-mavili ekip, ikinci yarıda oynadığı 3 maçta da galip gelmesini bildi. Ama bu durum takımdaki oyuncuların değerlerindeki düşüşe engel olamadı. Karadeniz ekibinde, 15 futbolcunun kaybettiği değer toplamı 10 milyon 650 bin Euro olurken, 4 oyuncu ise toplam 1 milyon 850 bin Euro bedelinde değer kazandı.

4 oyuncunun değeri arttı
Transfermarkt verilerine göre Trabzonspor’da bu sezon değeri artış gösteren sadece 4 oyuncu bulunuyor. Bordo-mavili kulübün Temmuz ayında kadrosuna kattığı Jan Durica’nın değeri 250 bin Euro’dan 400 bin Euro’ya çıktı. Henüz 17 yaşında olan ve Trabzonspor’un U17 takımından 150 bin Euro’ya profesyonel sözleşme imzaladığı Abdulkadir Ömür’ün değeri ise 50 bin Euro’luk artışla 200 bin Euro oldu. Karadeniz ekibinin, 2,5 milyon Euro bedelle Slovak ekibi Trencin’den kadrosuna kattığı Bero’nun şimdiki değeri ise 3 milyon Euro. Takımda değerini en fazla arttıran isim ise Kolombiyalı futbolcu Castillo oldu. Yaz transfer döneminde takıma kiralık olarak katılan ve Ocak ayı transfer döneminde bordo-mavili yönetimin bonservisini aldığı Fabian Castillo, 950 bin Euro olan değerini 2 milyon 50 bin Euro birden arttırarak 3 milyon Euro’ya çıkardı.

7 futbolcuda değişiklik olmadı
Takımda bulunan yedi oyuncunun değerinde bir değişiklik yaşanmadı. Genç kaleciler Uğurcan ve Furkan’ın yanı sıra Mas 4 milyon Euro, Zeki Yavru 2,5 milyon Euro, Okay Yokuşlu 3,7 milyon Euro, Yusuf Erdoğan 4,25 milyon Euro ve Ramil Sheydav de 500 bin Euro’luk değerlerini koruyan isimler oldu.

Takımın önemli oyuncuları değer kaybetti
Trabzonspor’un yeni transferleri Olcay Şahan ve Hudo Rodellaga ile Mehmet Ekici değerlerinde en çok düşüş yaşanan isimler oldu. Yaz döneminde güncellenen verilere göre değeri 5,5 milyon Euro olan Olcay Şahan, yaşadığı 1,5 milyon Euro’luk kayıpla değerini 4 milyon Euro’ya düşürdü. Akhisar Belediyespor’dan transfer edilen Rodellaga’nın değeri ise 3,6 milyon Euro’dan 2,8 milyon Euro’ya düştü. Devre arası transfer döneminin sıkça konuşulan ismi olan Mehmet Ekici de değerinde en fazla düşüş yaşanan oyuncular arasında yer alıyor. Yaz aylarında 6,75 milyon Euro değere sahip olan Ekici’nin performansında yaşadığı düşüş değerinin de 5,5 milyon Euro’ya gerilemesine sebep oldu. Takım kaptanı Onur Kıvrak’ın değeri de 6,75 milyon Euro’dan 6 milyon Euro’ya düştü.

Uygar Aydın 

 

Etiketler: Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor


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