Trabzonspor, maliyet revizyonuna gidecek

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, sportif başarısıyla maliyet giderlerinin örtüşmediği bordo-mavili kulüpte, futbol takımının maliyet giderlerinde revizyona gidecek. Sportif başarının ve ekonominin dip yaptığı Karadeniz ekibi, yeni sezona yüksek maliyeti bulunan oyuncularından arınmış olarak girecek.

Karşılıklı görüşmeler yapılacak

Trabzonspor’da göreve gelen yeni yönetim kurulu yüksek maliyetli oyuncularıyla bir dizi görüşme yapacak ve bu görüşmeler sonunda yeni sezon öncesi yol haritasını belirleyecek. Takımda bulunan 14 oyuncu yıllık ücretlerini Euro bazında alırken, alınan yıllık ücretlerin TL bazında değer görmesi için alternatifli teklifler iletilecek. Kur farkı nedeniyle büyük bir sıkıntı yaşayan Karadeniz ekibi, yola devam etmeyi planladığı oyunculardan bir nevi feda etmelerini isteyecek. Yapılacak olan görüşmeler sonrası tekliflere olumlu yaklaşan oyuncularla yeni sözleşmelere imza atılması beklenirken, olumlu karşılık vermeyen oyuncularla ise karşılıklı çıkar yolların ayrılması bekleniyor.

Maliyet 32 milyon 142 bin Euro (181 milyon TL)

Trabzonspor’da, 2017-2018 sezonunda forma giyen futbolcuların yıllık aldıkları garanti ücret, maç başı ve imza paralarının toplamı, 32 milyon 142 bin Euro’yu (181 milyon TL) buluyor. Özellikle son dönemde dövizin yükselmesiyle birlikte kur farkının da büyük bir darbe vurduğu Karadeniz ekibi, yeni sezonda bu rakamı yarı yarıya indirmenin hesaplarını yapıyor. Yönetim, yeni yapılacak transferlerle birlikte yıllık maliyeti 16 milyon Euro’ya (90 milyon TL) indirmeyi planlıyor.

Sezonun bitmesiyle 5 milyon 120 bin Euro'dan kurtuldu (28 milyon 669 bin TL)

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in sona ermesiyle birlikte sözleşmeleri sona eren Tomas Hubocan, Durica ve N'Doye ile yıllık aldıkları ücretlerden de kurtulmuş oldu. Bordo-mavili kulüple sözleşmesi sona eren Durica yıllık 1 milyon 300 bin Euro (7 milyon TL) kazanıyordu. N'Doye 1 milyon 700 bin Euro (9 milyon 500 bin TL), Tomas Hubocan 1 milyon 800 bin Euro (10 milyon TL), Uğur Demirok ise 2 milyon 750 bin TL yıllık kazanan oyunculardı. Bordo-mavili taraftarlara veda eden Durica dışında, yönetimin N’Doye, Hubocan ve Uğur Demirok ile devam edip etmeyeceği ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

En çok kazanan Burak Yılmaz

Sezonun tamamlanmasıyla birlikte güncel kadrosunda 10 yabancı oyuncu bulunduran Trabzonspor’da en çok kazanan isim ise takımın golcü oyuncusu Burak Yılmaz oldu. Bordo-mavililerin sözleşmeleri sona eren oyuncular dışında önümüzdeki sezon kadroda olması muhtemel oyuncuların ise gelecek yıl takımda kalmaları halinde Trabzonspor'a 23 milyon 540 bin Euro (132 milyon TL) maliyeti olacak. Söz konusu rakamlara, maç başı ücretler ve primler dahil değil.

Trabzonspor'da futbolcuların aldıkları yıllık ücretler şu şekilde:

Burak Yılmaz: 3 milyon 550 bin Euro (19 milyon 900 bin TL)

Sosa: 3 milyon 220 bin Euro (18 milyon 54 bin TL)

Onur: 2 milyon 250 bin Euro (12 milyon 609 bin TL)

Kucka: 2 milyon 250 bin Euro (12 milyon 609 bin TL)

Olcay Şahan: 1 milyon 700 bin Euro (9 milyon 518 bin TL)

Rodallega: 1 milyon 600 bin Euro (8 milyon 968 bin TL)

Okay Yokuşlu: 1 milyon 400 bin Euro (7 milyon 845 bin TL)

Ibanez: 1 milyon 400 bin Euro (7 milyon 845 bin TL)

Pereira: 1 milyon 40 bin Euro (5 milyon 830 bin TL)

Castillo: 1 milyon 68 bin Euro (5 milyon 889 bin TL)

Onazi: 1 milyon (5 milyon 608 bin TL)

Bero: 450 bin Euro (2 milyon 523 bin TL)

Esteban: 700 bin Euro (3 milyon 925 bin TL)

Novak: 860 bin Euro (4 milyon 814 bin TL)

Mustafa Akbaş: 2 milyon 750 bin TL

Kamil Ahmet Çörekçi: 1 milyon 980 bin TL

Aytaç Kara: 1 milyon 644 bin TL

Yusuf Yazıcı: 250 bin TL

Abdülkadir Ömür: 250 bin TL

Gökmen Şahin

