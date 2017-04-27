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Trabzonspor yönetiminde kriz

Trabzonspor Kulüp Başkanı Muharrem Usta ile Başkan Yardımcısı Nevzat Aydın arasında, sezon başında yapılan transferlerle ilgili kriz çıktı.

Trabzonspor yönetiminde kriz

27 Nisan 2017 11:19

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Nevzat Aydın, Kulüp Başkanı Muharrem Usta’nın trabzonhaber.com adlı bir internet sitesinde yer alan röportajda anlattıklarının ego yüklü ve gerçek dışı olduğunu belirtti.

Aydın, kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Muharrem Usta’nın Trabzonhaber’deki ego yüklü röportajında anlattıklarının gerçeklerle uzaktan yakından alakası yoktur. Çok yazık. Canım Trabzonspor’umuza zarar vermemek için şu an buna ek olarak söyleyeceğim başka bir şey yok. Ancak zamanı ve yeri geldiğinde her süreci, kararı ve transferi en etkili mecralarda detaylarıyla paylaşacağımdan emin olabilirsiniz” ifadelerine yer verdi.

Başkan Muharrem Usta, söz konusu röportajında özellikle transferle ilgi Castillo, Durica, Bero ve Onazi’yi takıma kendisinin kazandırdığını, o süreçte transfer komitesinin başında yer alan Nevzat Aydın ve ekibinin niyetlerinden şüphe etmediğini ancak tecrübesiz olduklarını ileri sürerek, Ibanez, Suk ve Ramil’in transferini gerçekleştirdiklerine dikkat çekmişti.

Gökmen Şahin 


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