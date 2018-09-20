Trabzonspor'da, geçen sezon endişesi

Spor Toto Süper Ligin 6. haftasında sahasında Göztepe'yi konuk edecek olan Trabzonspor'un, ilk 5 haftada aldığı sonuçlar geçtiğimiz sezonu hatırlatması endişeye yol açtı. Bordo-mavili takım, geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı güçlü isimlerle sezona 2-1'lik Konyaspor galibiyetiyle büyük umutlarla başlamış, deplasmanda ise Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalarak gelecek adına umut vermişti. Bu maçın ardından yine deplasmana çıkan Karadeniz ekibi, Göztepe'ye 3-2 mağlup olmuş evinde ise Gençlerbirliği'ni 3-1 ile geçerek, deplasmanda Başakşehir ile 2-2 berabere kalmıştı. Trabzonspor, bu maçın ardından sahasında 3-0 önde getirdiği Alanyaspor maçını ise 4-3 kaybetti. Söz konusu haftalarda 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 8 puan topladı.

BU SEZONDA DA BENZER TABLO

Bordo-mavililer bu sezonda da benzer bir tablo ile karşı karşıya kalmış durumda. Ekonomik sıkıntılara rağmen, kadrosunda bulundurduğu yıldız isimlerin yanına mütevazi bütçelerle transferler yapan Trabzonspor, sezona 2-0'lık Başakşehir mağlubiyetiyle başladı. Evinde ise Sivasspor'u 3-1'le geçen bordo-mavililer deplasmanda ise Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldı. Sahasında geçtiğimiz sezonun şampiyonu Galatasaray'ı 4-0 yenerek flaş bir skora imza atan Trabzonspor, beklentileri yukarı çekerken, Alanyaspor deplasmanında aldığı 1-0'lık mağlubiyet ise geçtiğimiz sezonun endişesine yol açtı. Bordo-mavililer ilk 5 haftada 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde ederek 7 puan topladı.

KARAMAN ENDİŞEYİ DAĞITMAKTA KARARLI

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, bordo-mavili takımın geçtiğimiz sezon yaşadığı tablonun bir benzerini bu sezon da yaşama endişesi üzerine harekete geçti. Bu yönde oluşturulmak istenilen havayı dağıtmakta kararlı olan tecrübeli teknik adam, oyuncularıyla sık sık bir araya gelerek toplantılar yapıyor. Karamsar havayı Göztepe ile oynanacak maçı kazanarak dağıtmayı planlayan Karaman, bütün oyuncularından daha çok sorumluluk almalarını istedi.

Gökmen Şahin