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Trabzonspor'da kadro sıkıntısı

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Gençlerbirliği maçı öncesi kadro sıkıntısı yaşıyor. Mehmet Ekici ve Okay Yokuşlu'nun cezalı olması, Mustafa Akbaş ve Castillo'nın sakatlığı deneyimli teknik adamı zorlu maç öncesi sıkıntıya soktu.


24 Kasım 2016 10:53

Spor Toto Süper Lig'de, tarihinin en kötü dönemini yaşayan Trabzonspor'u zor günler bekliyor. Ligde 3 haftadır kazanamayan bordo-mavililer, 27 Kasım Pazar günü deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği maçı öncesi cezalı ve sakat oyuncular nedeniyle kadro sıkıntısı yaşıyor.

Antalyaspor maçında sarı kart sınırına ulaşan Mehmet Ekici ve Okay Yokuşlu Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan Mustafa Akbaş ve Castillo'nun durumları ise belirsizliğini korurken, Teknik Direktör Ersun Yanal, Gençlerbirliği deplasmanında sahaya süreceği ilk on biri belirlemeye çalışıyor.

Eksikler Yanal'ı zorluyor
Trabzonspor Teknik Direktör Ersun Yanal, takımı içinde bulunduğu sıkıntılı süreçten çıkarmanın yollarını aradığı sırada sakat ve cezalı oyuncuların çokluğu nedeniyle daha da zorlanmaya başladı. Deneyimli teknik adam yaşanan gelişmelerden takımı uzak tutmaya çalışsa da eksik oyuncular nedeniyle güçlük yaşıyor. Moral ve motivasyon toparlama adına girişimlerde bulunan Yanal, oyuncularıyla birebir görüşmeler yaparak sıkıntılı günleri geride bırakmanın yollarını arıyor.

Trabzonspor devre arasına kadar zor fikstür bekliyor
Ligde beklediğini bulamayan Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını maksimum puanla kapatmayı planlıyor. İlk yarının bitimine kadar 4 maçını deplasmanda oynayacak olan Trabzonspor 2 maçını ise iç sahada oynayacak. Zor günlerin beklediği Karadeniz ekibi ilk olarak Gençlerbirliği ve Kayserispor deplasmanlarına üst üste gidecek. Ardından Adanaspor'u yeni stadyumunda ağırlamayı planlayan Karadeniz ekibi deplasmanda oynayacağı lig lideri Medipol Başakşehir maçının ardından evinde ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek. İlk yarının son maçında ise Bursaspor deplasmanına gidecek olan bordo-mavilileri zorlu bir dönem bekliyor. 

Gökmen Şahin

Etiketler: Trabzonspor


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